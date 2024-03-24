北韓解散統一戰線委員會 確認南北韓為兩交戰國關係

北韓領導人金正恩。（路透）

據央視新聞報導，北韓 祖國統一民主主義戰線中央委員會會議23日在平壤舉行。會議就在北南韓 關係再也不是同族關係、同質關係，完全固定為敵對的兩個國家關係、戰爭中的兩個交戰國關係的當前情況下，全民族性統一戰線組織——「祖國統一民主主義戰線中央委員會」無需繼續存在達成了共識。會議決定正式解散北韓祖國統一民主主義戰線中央委員會。

香港中通社引述朝中社24日報導指出，北韓祖國統一民主主義戰線中央委員會會議23日會議強調，朝鮮勞動黨和共和國政府認為大韓民國（南韓）近80年來始終將朝鮮當作「主敵」，且與外部勢力勾結謀求「瓦解朝鮮政權」和「吸收統一朝鮮」，其不是和解和統一的對象，而是頭號敵對國家、永遠的「主敵」，完全屬於其他國家，要重新確立南北韓關係和統一政策。

報導稱，北韓「祖國統一民主主義戰線中央委員會」於1949年正式成立，其前身為「朝鮮民主主義民族統一戰線委員會」，由朝鮮勞動黨、朝鮮社會民主黨、朝鮮職業總同盟、朝鮮農業勞動者同盟等20多個政黨和社會團體組成，主要負責發表對南韓的聲明。

北韓領導人、朝鮮國務委員會委員長金正恩去年底將兩韓關係定性為「敵對交戰國」後，北韓涉及與南韓關係的相關機構已陸續解散。

另，據北韓朝中社25日報導，金正恩24日視察北韓人民軍第105坦克師指揮部和直屬第1坦克裝甲步兵團。

北韓勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男日前到訪北京，並分別與中共 中央政治局常委王滬寧、中共中央對外聯絡部部長劉建超、中共中央外辦主任王毅等人會面。

據新華社報導，王毅23日會見金成男率領的代表團時表示，中方願與北韓拓展各領域務實合作，開闢雙邊關係更加光明的前景。金成男則感謝中方對朝鮮社會主義事業的支持，並稱北韓也將在台灣、涉疆、涉港等問題上支持中方採取的措施。