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長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

印尼14日大選 攸關對中政策投票…現任防長與總統之子領先

編譯中心／綜合13日電
印尼總統大選三組候選人甘查爾(左起)、普拉伯沃、阿尼斯。(美聯社)
印尼總統大選三組候選人甘查爾(左起)、普拉伯沃、阿尼斯。(美聯社)

全球第三大民主國家印尼14日舉行總統大選，2.05億名合格選民將選出下屆正副總統及國會議員，這將是世界上最大規模的單日選舉投票。現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）和現任總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔競選正副總統，民調顯示有可能一舉突破過半門檻當選。若無人過半，獲得最高票的前兩名候選人就必須在6月進行決選。

新總統人選將攸關佐科威的政策能否延續，其中包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫等。

這次共有三組候選人角逐總統大位，除了普拉伯沃和吉伯朗，還包括前雅加達省長阿尼斯阿尼斯（Anies Baswedan）和副手是穆海明，以及執政黨民主奮鬥黨推舉的前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）與其副手馬福。

現任總統佐科威已連任一次依法不得續任，這次大選將是佐科威執政十年後印尼首次轉換政權。佐科威作為執政黨民主奮鬥黨的黨員，不僅沒表態支持執政黨的總統候選人甘查爾，還為反對黨推舉的普拉伯沃與吉伯朗拉抬聲勢，遭外界質疑是藉由讓兒子當選副總統，延續自身勢力，甚至企圖建立政治王朝。

佐科威的行為引發民主人士和學生抗議，他們呼籲總統必須在選舉中保持公正。近幾周，印尼數十間大學爆發示威，他們要求選舉必須公平透明。

另外，吉伯朗以副手身份角逐大選，過程也引發極大爭議。印尼憲法法院去年作出一項裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選，等同為吉伯朗掃除參選障礙。

外界批評該裁決有利益衝突，因為負責此爭議裁決的首席大法官安華是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

選舉當天即可由快速計票得知選舉結果，總統候選人需要得到超過50%選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前二名候選人就必須在6月第二輪投票對決。新總統預計10月宣布就職。

選前最後一次民調顯示，普拉伯沃支持度將近五成，大幅領先阿尼斯的24%及甘查爾的22%。

印尼14日舉行總統大選，2.05億名合格選民將從三組人馬中選出下屆正副總統，這將...
印尼14日舉行總統大選，2.05億名合格選民將從三組人馬中選出下屆正副總統，這將是世界上最大規模的單日選舉投票。圖為一名街頭小販拉著推車經過一面印有三組正副總統的橫幅。(美聯社)

印尼 投票 民調

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