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認遭雙重圍堵 克宮：習近平和普亭控美干涉內政

編譯中心／綜合8日電
圖為俄中元首普亭和習近平去年10月在北京出席活動。（路透）
圖為俄中元首普亭和習近平去年10月在北京出席活動。（路透）

克里姆林宮表示，中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8日通話時指控美國「干涉」兩國內部事務 ，同時在兩國貿易去年大幅增加後，承諾對工業供應鏈「維持穩定」。

中央社引述法新社報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在通話結束後說：「兩位領導人理解到，美國實際上正在針對俄羅斯和中國實施雙重圍堵政策。」

鄂夏柯夫表示，俄中對重要國際議題有相近做法，不會接受美國的政策，「雙方都拒絕旨在介入其他國家內部事務的美國路線」。

中國在諸多棘手問題上受到尤其來自美國的批評，包括對於民主台灣日益好戰挑釁。

克宮在聲明中指出：「商討亞太地區情勢時，俄羅斯總統再次確認他對台灣問題的原則性立場，也就是支持『一個中國』政策。」兩名元首也簡短討論烏克蘭戰爭，同時詳細討論以色列對哈瑪斯的戰爭，以及加薩的人道悲劇。

據新華社報導，兩國元首8日通電話互致新春問候。據克宮說法，習近平也祝普亭在即將舉行的總統大選中順利。

鄂夏柯夫說：「習近平說，他知道俄羅斯目前正在進行競選活動，祝福即將於3月舉行的選舉順利。」

中國媒體報導，習近平告訴普亭，莫斯科和北京應「培養合作新動力」。普亭侵略烏克蘭後遭西方制裁以限制軍火生產， 習近平則在抗爭美國對高科技出口中國的限制。習近平指出，兩國應加強戰略協調，保護國家主權、安全和發展利益，「並堅決反對外界干預內部事務」。

烏戰開打以來，中國現為俄國最重要盟友， 北京向莫斯科提供經濟援助，等於實際支持戰爭，並與俄國對中國稱為的美國經濟霸權同感憎惡。莫斯科宣稱俄對中年度貿易額，已超前達到普亭和習近平設定的2000億元目標，在2023年創下2280億元的新紀錄。其中九成交易使用盧布或人民幣。

習近平曾強調與普亭關係密切，過去10年見面42次。但是俄國日益依賴中國，特別是為其能源出口開發新市場。使其在兩國關係中的地位成為資淺夥伴。

習近平 普亭 俄羅斯

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