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美核潛艦泊釜山 北韓連射彈道飛彈

編譯中心／綜合17日電
美國「密蘇里號」核動力潛艦17日抵達南韓釜山港，圖為「密蘇里號」核潛艦資料照。（美聯社）
美國「密蘇里號」核動力潛艦17日抵達南韓釜山港，圖為「密蘇里號」核潛艦資料照。（美聯社）

日本放送協會（NHK）及韓聯社等日韓媒體17日報導，北韓當晚朝東向日本海發射一枚短程彈道飛彈，飛行約570公里後墜入海中，北韓並在射彈後發布聲明，譴責美國密蘇里號潛艦停靠南韓，顯示美國意圖發動核戰。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部指出，北韓於當地時間今天上午8時24分許在平壤一帶向東部海域發射一枚疑似長程的彈道飛彈，等於在不到12小時內連續試射。韓聯社指出，這是北韓今年第5次試射洲際彈道飛彈，距7月12日試射使用固體燃料的「火星-18」型洲際飛彈僅5個多月。

南韓17日發布北韓射彈訊息幾分鐘後，北韓國防部發布聲明，譴責美國和南韓「暴徒」魯莽的軍事行動。據北韓朝中社報導，國防部聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號抵達南韓，是美國意圖發動核戰的最新舉動。

美軍核動力潛艦密蘇里號17日停靠釜山海軍基地，是一個月內第三艘美軍核動力潛艇、航母訪韓；美國核潛艦停靠南韓在過往非常罕見，但根據南韓和美國達成的協議，美軍核潛艦停靠南韓的次數已提高，以助嚇阻北韓。

據悉，上月21日美國核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson）」才駛抵釜山基地，隔天，美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦聖達菲號（USS Santa Fe， SSN-763）訪問南韓並在濟州海軍基地停靠。美日韓並計畫趁卡爾文森號訪韓之際，於本周末展開三方聯合海上演習。

今年7月，美國海軍俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號（USS Kentucky，SSBN-737）停靠釜山港，這是美國的戰略核潛艦時隔42年再度訪問南韓，代表華府以實際行動將南韓納入其核保護傘。

南韓國家安保室第一次長金泰孝15日才在華府表明，北韓12月可能試射洲際彈道飛彈（ICBM）。他當時婉拒詳述其說法依據，但他強調，無論北韓彈道飛彈射程多遠，亦即是或不是ICBM，皆屬核威脅，「只要能夠攜帶核彈頭」。

北韓17日深夜朝日本海（南韓稱東海）發射一枚不明彈道飛彈。圖為北韓今年3月在平壤...
北韓17日深夜朝日本海（南韓稱東海）發射一枚不明彈道飛彈。圖為北韓今年3月在平壤順安國際機場試射一枚洲際彈道飛彈。（美聯社）

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