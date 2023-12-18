美核潛艦泊釜山 北韓連射彈道飛彈

美國「密蘇里號」核動力潛艦17日抵達南韓釜山港，圖為「密蘇里號」核潛艦資料照。（美聯社）

日本放送協會（NHK）及韓聯社等日韓媒體17日報導，北韓 當晚朝東向日本海發射一枚短程彈道飛彈 ，飛行約570公里後墜入海中，北韓並在射彈後發布聲明，譴責美國密蘇里號潛艦停靠南韓 ，顯示美國意圖發動核戰。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部指出，北韓於當地時間今天上午8時24分許在平壤一帶向東部海域發射一枚疑似長程的彈道飛彈，等於在不到12小時內連續試射。韓聯社指出，這是北韓今年第5次試射洲際彈道飛彈，距7月12日試射使用固體燃料的「火星-18」型洲際飛彈僅5個多月。

南韓17日發布北韓射彈訊息幾分鐘後，北韓國防部發布聲明，譴責美國和南韓「暴徒」魯莽的軍事行動。據北韓朝中社報導，國防部聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號抵達南韓，是美國意圖發動核戰的最新舉動。

美軍核動力潛艦密蘇里號17日停靠釜山海軍基地，是一個月內第三艘美軍核動力潛艇、航母訪韓；美國核潛艦停靠南韓在過往非常罕見，但根據南韓和美國達成的協議，美軍核潛艦停靠南韓的次數已提高，以助嚇阻北韓。

據悉，上月21日美國核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson）」才駛抵釜山基地，隔天，美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦聖達菲號（USS Santa Fe， SSN-763）訪問南韓並在濟州海軍基地停靠。美日韓並計畫趁卡爾文森號訪韓之際，於本周末展開三方聯合海上演習。

今年7月，美國海軍俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號（USS Kentucky，SSBN-737）停靠釜山港，這是美國的戰略核潛艦時隔42年再度訪問南韓，代表華府以實際行動將南韓納入其核保護傘。