應對中菲南海緊張 日本、東協加強海上安全合作

日本東協特別高峰會16日登場，東道主日本首相岸田文雄（前排右三）和印尼總統佐科威（前排左三）在場邊的「Ｚ世代企業領袖峰會」聚首，會場位於日相官邸。（美聯社）

日本 和東協（ASEAN）自16日至18日舉行特別高峰會，尋求在經濟、安保等廣泛領域進一步深化雙邊合作，希望有助區域和平穩定。峰會首日，日本首相岸田文雄會晤馬來西亞首相安華，日方同意提供大馬軍隊救難艇等海上安全協助裝備。據日本經濟新聞等外媒披露的峰會聲明草稿，日、東協將同意強化海上安全等層面安全合作。

該峰會旨在慶祝日本和東協友好合作關係50周年。日經亞洲16日報導，安華、泰國總理賽塔和新加坡總理李顯龍，以及與東道主岸田共同主持峰會的印尼 總統佐科威等領袖聚首東京，即將加入東協的東帝汶也受邀，但軍政府掌權的緬甸領袖未出席，與會領袖及代表當晚在東京迎賓館享用晚宴。

岸田本周向東協媒體投書提到，當前國際社會面臨歷史轉折點，自由開放與基於法治的國際秩序遭嚴重威脅，外加氣候變遷及人工智慧（AI ）治理等挑戰。日方盼強化與東協人民密切合作，基於堅實信任共創全球和平穩定，讓世人活得有尊嚴並享有永續繁榮未來。

峰會預定17日正式開議，周末另舉行多場雙邊峰會。「岸安會」同意建立外交及防衛部門戰略對話，日馬外長同日簽署安全協助協議，日方將透過其「政府安保能力強化支援」（OSA）機制，提供約4億日圓（約281萬美元）的救難艇和無人機等設備。

大馬是適用OSA的第三國。日本4月創設OSA計畫，已藉此和菲律賓及孟加拉達成類似協議。岸田也樂見日馬關係提升為全面戰略夥伴關係。他在前述投書也寫道，將擘畫日本東協未來關係的新視野。日本也將藉由這次峰會推進能源合作，18日將召開「亞洲・淨零排放共同體」倡議會議，澳洲總理艾班尼斯計畫遠距與會。

16日另一場重頭戲是日印「岸佐會」，兩國同意進一步移除貿易障礙，日方將開放更多印尼產品輸日，包括給予零關稅待遇，像水產加工品；日印也將增進兩國銀行業往來，並尋求在明年第一季前實施修改後的日印經濟夥伴協定，另提供總值90億日圓的一艘海巡船，以提升印尼海防能力。

值此中國與東南亞在南海緊張加劇，據法新社等外媒披露的會後聯合聲明草案文本，日本和東協領袖擬同意致力增進海事、裁軍與核不擴散等方面的安全合作，亦將推動無核武世界的目標和數位化，並尋求在AI等領域合作。

中菲艦艇近來在具領土主權爭議的南海緊張急遽升溫。日本11月同意助菲購置海巡艦艇並提供監視雷達系統，雙方也正商討允許日本自衛隊和菲軍間的互惠准入協定（RAA）。