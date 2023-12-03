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AUKUS防長會：部署3深空雷達偵測站 偵察機加入AI演算

編譯中心／綜合2日電
澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長1日在美國加州舉行三國防長會，計畫在2030年前於3國設置雷達偵測站，具備深入觀測太空達3萬5000公里的能力。圖為今年3月，澳洲總理艾班尼斯(左起)、美國總統拜登和英國首相蘇納克於加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS夥伴關係。(美聯社資料照片)
澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長1日在美國加州舉行三國防長會，計畫在2030年前於3國設置雷達偵測站，具備深入觀測太空達3萬5000公里的能力。圖為今年3月，澳洲總理艾班尼斯(左起)、美國總統拜登和英國首相蘇納克於加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS夥伴關係。(美聯社資料照片)

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）1日在美國加州山景城舉行三國防長會，宣布在2030年之前部署3座具備深入觀測太空達3.5萬公里能力的雷達偵測站，及在偵察機加入人工智能（AI）演算加強反潛能力，並達成一項增進技術合作和資訊分享的新協議，應對來自包括中國和俄羅斯日益嚴重的威脅，並確保印太和其他地區的穩定繁榮。

綜合媒體報導，1日是AUKUS第二次防長會，由美國防長奧斯丁、英國國防大臣夏普斯及澳洲防長馬勒斯出席，並。聯合聲明提到，針對澳洲採購傳統武裝的核動力潛艦，美英正合作盡快提供此一能力，並堅持最高的核不擴散標準；夏普斯則點名中國，指控其破壞印太航行自由，而包括太平洋與南海在內，海洋開放航行至關重要。

據三國此前協議，澳方將分別從美方取得三艘維吉尼亞級潛艦，並與英國合造五艘新型的「AUKUS級」潛艦。

五角大廈另於1日宣布，美國國務院已批准售予澳洲和AUKUS有關的訓練及其所需設備，估計總值20億美元，主要由美國通用動力公司承包。國務院還稱澳洲是美國最親密、最值得信賴又最有能力的全球盟友之一；美澳聯盟攸關美國國家利益，有助促進自由開放印太的安全穩定。

此次協議還有三國明年將舉行一系列其中提出一系列涉及使用水下和水面海上無人機的軍事演習，目標將AI與P-8A巡邏機等各種軍事系統整合，並提升三國共享聲納浮標蒐集情資與數據資料的能力，以探測敵方潛艦和水中其他物體，強化反潛作戰能力。

美國國防部長奧斯汀表示：「今天正好強調了美英澳三方安全伙伴關係是一個極為難得的機會，將促進印太地區的和平安全。」

澳洲國防部長馬勒斯在聯合記者會上說，除了深空雷達之外，也將在量子技術上協調，以協助導航和武器導向，還有「具彈性的人工智慧，進而促成有彈性的精準目標鎖定」

澳美英長期以來就是盟友，但三國互相強化關係仍令北京坐立不安，在三國今年公布澳洲採購潛艦的協議後，中國警告他們正踏上一條「錯誤與危險的道路」。

澳洲 AUKUS 國務院

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