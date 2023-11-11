北約罕見警告德國 勿依賴中國電信設備

北約秘書長史托騰柏格。（歐新社）

北約 秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）罕見對德國 發出警告，要求從對俄羅斯能源的依賴學到教訓，不要繼續使用中國的電信設備。德國5G 網路高度依賴中國設備，比例超過一半。

北大西洋公約組織（NATO）首次網路防禦會議9日在德國外交部舉行，北約盟國政府和軍事高層、網路專家齊聚一堂，北約秘書長史托騰柏格在開幕致詞時，強調中國的價值與北約相左，警告德國依賴中國電信設備的風險。

史托騰柏格表示，中國和俄羅斯等獨裁國家挑戰北約的利益、價值和安全，中國雖然不是北約敵人，但與北約的價值背道而馳，不顧透明和人權，下定決心按自己想像塑造未來的網路空間。

他批評北京，對內用新科技鎮壓，對外出口臉部辨識等科技，作為各國政府控制的工具。

史托騰柏格呼籲，為確保通信的穩定和安全，應避免用獨裁政府提供的設備建設未來的數位骨幹。

他強調，北約盟國應從對俄羅斯能源的依賴學到教訓，「不要再犯同樣的錯誤，依賴中國提供關鍵基礎建設的科技」。

德國對是否排除中國5G設備至今舉棋不定；北約干涉德國內部的討論，措辭明確發出警告，可說相當罕見，顯示北約對德國電信系統過於依賴華為、中興通訊（ZTE）等中國設備感到不耐。

據丹麥史傳德顧問公司（Strand Consult）研究，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等德國的電信業者仍大量採用華為設備。

總裁史傳德（John Strand）告訴「商報」（Handelsblatt），沒有一個歐洲國家像德國一樣，使用這麼多中國電信設備。

德國政壇對華為的安全問題討論多年，政府也意識到國安風險，但仍未決定是否強制業者拆除已安裝的設備。

按內政部規畫，電信業者應在3年內將中國5G設備的比例，從目前的5成多降到25%以下，至於政府部會所在地柏林和波昂（Bonn），必須完全封殺中國設備。