中海警艦南海攔截菲補給船畫面曝 一度僅距1公尺險撞

中國海警船與民兵船4日在南海上排列陣式，意圖阻止菲律賓船隻向仁愛礁擱淺軍艦進行補給。雙方船隻距離一度僅剩1公尺，險些相撞。（截取自菲律賓國營電視台PTV臉書）

菲律賓4日派遣運補船和海警船，完成對南海仁愛礁擱淺軍艦的補給，中國海警局同日表示，依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、「有效規制」。如今當日畫面曝光，可以看見中國海警船以排列陣式阻止菲國船隻前進，雙方在海面對峙，最近距離僅約1公尺，險些相撞，情勢緊張。

綜合媒體報導，包含英國廣播公司（BBC）和美聯社等國際媒體，當日受到菲律賓海岸防衛隊邀請，隨同兩艘海警船護送兩艘運補船到仁愛礁，為擱淺的「馬德雷山號」運送物資，這些商船載有約一個月的物資。

菲方船隻隨後遇到一艘體積比商船大5倍的中國海警船，和兩艘有中國標誌的藍色民兵船迎面而來。中國海警船隨即透過無線電，要求菲國船隻離開，中方說：「你已接近中國仁愛礁海域，為免誤判，請調整航向離開並保持距離，完畢。」

中方船隻見菲方拒聽警告後，於是排列陣式阻擋其前進，雙方距離一度不到一公尺，情勢緊張。其後，由於兩艘菲律賓補給船體型較小，順利突破封鎖，繼續前往目的地，菲律賓海岸防衛隊兩艘海警船則因體積過大無法通過。

最終菲律賓確認補給船完成運送物資並折返，整個過程歷時數小時。

菲律賓海岸防衛隊6日召開記者會，譴責中國海警船做法危險，並違反國際法，特別是「防止碰撞」的規則。

中國海警局則已在4日發布的聲明中表明立場稱，四艘菲律賓船隻未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告，全程跟監、有效規制。