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美印會談 避提錫克教領袖遇刺案、加拿大

編譯中心／綜合29日電
美國國務卿布林肯（右）28日在華府與印度外長蘇杰生會面。（美聯社）
美國國務卿布林肯（右）28日在華府與印度外長蘇杰生會面。（美聯社）

美國國務卿布林肯與印度外長蘇杰生28日在華府國務院會晤，加拿大總理杜魯多同日稍早表示，他確定布林肯會與向蘇杰生提到流亡錫克教領袖尼賈爾遇刺身亡案。但無論是「布蘇會」後的簡短記者會，或美國國務院會後聲明，均隻字未提此案或加拿大。

尼賈爾6月在加拿大卑詩省溫哥華附近遭刺殺，杜魯多日前公開指控印度特務涉案，引發新德里駁斥荒謬。尼賈爾是加拿大公民，但被印度列為恐怖分子，印方說法是他支持印度旁遮普省建立哈利斯坦國，亦即從印度獨立，建立錫克教國家。

杜魯多28日答覆提問時說，美方肯定會與印度政府討論此事，而且美加持續向印方表明加拿大公民尼賈爾在加拿大境內遭印度特務殺害的可靠指控，印度政府配合後續調查將至關重要。他強調，不只所有民主國家、任何國家都該尊重規則及法治，並嚴肅以對。

布蘇會結束後，美國國務院發布簡短摘要，說明兩人討論的議題，當中僅列出印度擔任20國集團輪值主席、建立連結印度、中東和東歐的經濟走廊，以及國防、太空、潔淨能源；印度創造透明、永續與高標準基礎設施投資的可能性等議題，還有即將登場的美印二加二外交、防長對話。

一位匿名美國官員則向美聯社說，布林肯的確有向蘇杰生提起此案，並鼓勵印方配合加拿大調查。美國國務院發言人米勒則在布蘇會前向媒體說，美方持續與印方交涉，並鼓勵印加為此展開合作。

另外，尼賈爾遇刺身亡，引發印度與加拿大兩國外交危機。香港南華早報29日報導，拜登政府積極拉攏印度，以對抗中國在區域內逐漸擴大的政經影響力，而加拿大又是美國緊密盟邦，若加方指控屬實，將使美方處於非常棘手的困境。

印度錫克教分離主義分子在1980至1990年代被新德里打壓，其中不少人已在過去20年移民加拿大，加拿大錫克教徒如今占全加逾2%人口，比率比印度還高。

印度已多次抱怨渥太華過度放縱「錫克教恐怖主義」。美國智庫外交關係協會研究員米勒提到，若尼賈爾案幕後黑手真是印度情報單位，將是侵犯加拿大主權和干涉內政的行為，印度夥伴國恐不會輕易忘卻此事。印度莫迪政府打壓異己、攻擊少數宗教信仰族群的行為，早已使西方對印度印象大打折扣。

加拿大總理杜魯多9月18日在國會下議院發表聲明，懷疑印度特工涉入錫克教領袖遇刺案...
加拿大總理杜魯多9月18日在國會下議院發表聲明，懷疑印度特工涉入錫克教領袖遇刺案。（路透）

印度 加拿大 國務院

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