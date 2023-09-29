我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

納卡投降亞塞拜然 明年元旦解散 32年「共和國」淪泡影

編譯周辰陽／綜合28日電
納卡地區大批亞美尼亞裔居民26日逃往亞美尼亞，在路邊就地燒水做飲料。（路透）
納卡地區大批亞美尼亞裔居民26日逃往亞美尼亞，在路邊就地燒水做飲料。（路透）

亞塞拜然的納戈爾諾．卡拉巴赫（簡稱納卡）地區當局28日宣布，當地亞美尼亞族成立的「納卡共和國」將在2024年元旦解散，向亞塞拜然投降，納卡32年來追求獨立與國際承認行動宣告失敗，過去幾天已有6.8萬人出逃。

納卡共和國「總統」沙赫拉馬尼揚28日簽署命令，宣布在2024年元旦前解散所有的國家機關與下屬組織，「納卡共和國不復存在」，同時建議納卡地區居民了解亞塞拜然提供的重新融入條件，「做出獨立與個人的決定」。

納卡區占多數的亞美尼亞裔1991年宣布獨立，分離主義當局統治了超過30年。國際社會承認納卡區是亞塞拜然領土，但自從1980年代末期至1990年代初期爆發的戰爭以來，亞塞拜然與亞美尼亞兩個前蘇聯國家一直在激烈爭奪此地。

亞塞拜然上周發動閃電戰，完全收復納卡區控制權，迫使納卡政府同意放下武器，並就納卡區「重新融入」亞塞拜然展開談判。納卡政府重要成員都已遭逮捕或向亞塞拜然政府自首。

在最新一輪戰事之前，據信有12萬亞美尼亞裔定居於納卡地區，亞塞拜然軍隊的進攻引發了亞美尼亞裔出逃，表示害怕亞塞拜然進行種族滅絕，而且不願意活在亞塞拜然統治之下。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）的發言人表示，過去幾天已有6萬8000多人從納卡區逃往亞美尼亞，相當於當地超過一半的人口已逃離。帕辛揚稱當地民眾大出逃為「種族清洗」，並預料未來幾天當地所有亞美尼亞裔都會離開，「這是一種直接的種族清洗行為，我們長期以來一直就此事警告國際社會」。

帕辛揚同時呼籲國際社會對亞塞拜然採取「實際行動」。他說，「如果這些聲明之後沒有相關的政治跟法律決定，光是譴責，有如同意正在發生的事情」。

華盛頓郵報指出，俄羅斯和亞美尼亞是戰略盟友，和亞塞拜然關係也相當堅實，且俄國在納卡派駐維和部隊。然而，俄烏戰爭讓俄國無暇他顧，無力在當地繼續扮演維和角色。

另一方面，亞塞拜然法院28日裁定將納卡前領袖瓦丹揚（Ruben Vardanyan）審前羈押4個月。此前，瓦丹揚已遭控資助恐怖主義和其他罪名。

亞裔 俄國 華盛頓郵報

上一則

南韓在亞運電競擦亮招牌 業界盼提升產業地位

下一則

英上鏡率最高「羅賓漢樹」遭砍 16歲男涉案

延伸閱讀

納卡區7萬人逃難 亞塞拜然：別離開家園加入我們

納卡區7萬人逃難 亞塞拜然：別離開家園加入我們
納卡區前領袖被捕 亞塞拜然法院裁定審前羈押4個月

納卡區前領袖被捕 亞塞拜然法院裁定審前羈押4個月
難民湧入亞美尼亞…亞塞拜然、土耳其辦峰會 料將討論「納卡區」

難民湧入亞美尼亞…亞塞拜然、土耳其辦峰會 料將討論「納卡區」
美高階官員將首訪亞美尼亞 重申支持並討論人道援助

美高階官員將首訪亞美尼亞 重申支持並討論人道援助

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了