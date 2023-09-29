納卡投降亞塞拜然 明年元旦解散 32年「共和國」淪泡影

納卡地區大批亞美尼亞裔居民26日逃往亞美尼亞，在路邊就地燒水做飲料。（路透）

亞塞拜然的納戈爾諾．卡拉巴赫（簡稱納卡）地區當局28日宣布，當地亞美尼亞族成立的「納卡共和國」將在2024年元旦解散，向亞塞拜然投降，納卡32年來追求獨立與國際承認行動宣告失敗，過去幾天已有6.8萬人出逃。

納卡共和國「總統」沙赫拉馬尼揚28日簽署命令，宣布在2024年元旦前解散所有的國家機關與下屬組織，「納卡共和國不復存在」，同時建議納卡地區居民了解亞塞拜然提供的重新融入條件，「做出獨立與個人的決定」。

納卡區占多數的亞美尼亞裔 1991年宣布獨立，分離主義當局統治了超過30年。國際社會承認納卡區是亞塞拜然領土，但自從1980年代末期至1990年代初期爆發的戰爭以來，亞塞拜然與亞美尼亞兩個前蘇聯國家一直在激烈爭奪此地。

亞塞拜然上周發動閃電戰，完全收復納卡區控制權，迫使納卡政府同意放下武器，並就納卡區「重新融入」亞塞拜然展開談判。納卡政府重要成員都已遭逮捕或向亞塞拜然政府自首。

在最新一輪戰事之前，據信有12萬亞美尼亞裔定居於納卡地區，亞塞拜然軍隊的進攻引發了亞美尼亞裔出逃，表示害怕亞塞拜然進行種族滅絕，而且不願意活在亞塞拜然統治之下。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）的發言人表示，過去幾天已有6萬8000多人從納卡區逃往亞美尼亞，相當於當地超過一半的人口已逃離。帕辛揚稱當地民眾大出逃為「種族清洗」，並預料未來幾天當地所有亞美尼亞裔都會離開，「這是一種直接的種族清洗行為，我們長期以來一直就此事警告國際社會」。

帕辛揚同時呼籲國際社會對亞塞拜然採取「實際行動」。他說，「如果這些聲明之後沒有相關的政治跟法律決定，光是譴責，有如同意正在發生的事情」。

華盛頓郵報 指出，俄羅斯和亞美尼亞是戰略盟友，和亞塞拜然關係也相當堅實，且俄國 在納卡派駐維和部隊。然而，俄烏戰爭讓俄國無暇他顧，無力在當地繼續扮演維和角色。

另一方面，亞塞拜然法院28日裁定將納卡前領袖瓦丹揚（Ruben Vardanyan）審前羈押4個月。此前，瓦丹揚已遭控資助恐怖主義和其他罪名。