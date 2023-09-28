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金正恩加快核武 加強與反美國家關係

編譯中心／綜合27日電
北韓傳修改憲法，領導人金正恩（左四）宣布將加快核武現代化。（美聯社）
北韓傳修改憲法，領導人金正恩（左四）宣布將加快核武現代化。（美聯社）

北韓最高人民會議通過修改憲法，制定當地的核武政策，朝中社28日報導，北韓領袖金正恩在會上表示，平壤有需要加快核武的現代化，以保持戰略震懾力的明確優勢。他同時呼籲，加強與反美國家的關係。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）26日警告，新的核武競賽將為世界帶來「毀滅」威脅，北韓則指責說，北韓半島正處於核戰邊緣。

中央社引述法新社報導，隨著擁核國家擴大軍火庫存並進行現代化，古特瑞斯呼籲推動減少、最終徹底消除這些武器；他在年度聯合國大會最後一天議程中表示：「令人憂心的新軍備競賽正在醞釀。核武的數量可能出現數十年來首次增長。」

古特瑞斯指出，「在任何時間、地點及情況下使用核武，都將引發一場前所未見的人道災難；核武正再次磨刀霍霍，實在是瘋了，我們必須扭轉局勢。」

俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長，北韓也藉由其核子計畫以及一再試射飛彈來挑戰世界。

根據路透報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）26日指控美國和南韓把北韓半島推向核戰邊緣，在聯合國大會上表示，這讓北韓在別無選擇之下，進一步加速打造自我防禦能力。

金星在聯合國大會最後一天議程中表示：「2023年被紀錄為極度危險的一年。北韓半島正處於牽一髮而動全身的局勢，有爆發核戰迫在眉睫的危險。」

金星對擁有193名成員的聯合國大會表示：「鑑於當前形勢，北韓民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）急需進一步加速打造自我防禦能力，來確保自己堅不可摧。」

北韓過去18個月來已進行數十次彈道飛彈試射，美國長久以來警告說，平壤當局已經準備好要執行第7次核試；平壤當局則稱，北韓是在行使自我防禦的權利，藉彈道飛彈試射來維護其主權及安全利益不受軍事威脅。

另一方面，伊朗通信部長札瑞波爾表示，伊朗革命衛隊27日已成功發射第3枚軍事衛星「光3號」進入地球軌道。路透引述伊朗媒體報導，光3號由伊朗「加塞德」三節火箭發射升空，進入距地表約450公里的軌道。

美國軍方指稱，伊朗有能力把衛星送入軌道，等於擁有發射核彈頭的遠程飛彈技術，但德黑蘭當局宣稱，伊朗從未尋求發展核武技術。

伊朗2022年以加薩德火箭發射軍事衛星「光2號」。（美聯社）
伊朗2022年以加薩德火箭發射軍事衛星「光2號」。（美聯社）

北韓 伊朗 聯合國

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