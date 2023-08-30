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金正恩又帶她亮相 罵美日韓領導人流氓頭目

編譯中心／綜合29日電
北韓領導人金正恩（中）在海軍節前一日視察海軍司令部，首次用大韓民國的正式名稱稱呼南韓。(美聯社)
北韓領導人金正恩（中）在海軍節前一日視察海軍司令部，首次用大韓民國的正式名稱稱呼南韓。(美聯社)

韓聯社中文版轉述朝中社的報導，北韓領導人金正恩27日在海軍節前夕，帶著女兒金主愛視察海軍司令部時，譴責美日韓領導人是「流氓頭目」；值得注意的是，金正恩首次稱南韓為「大韓民國」，日本時事通信說，專家認為北韓的統一政策在轉向。

美日韓三國領導人日前在美國舉行三方會談，達成將定期舉辦三國聯合軍事演習的協定。金正恩在海軍節前一天前往海軍司令部發表演講時表示，美國等敵對勢力的魯莽對決，策動導致朝鮮半島海域成為世界最大的軍事裝備集結與核戰爭高危區。

據稱金正恩要求朝鮮海軍全力做好戰爭準備，隨時保持臨戰態勢，有事時貫徹最高司令部的軍事戰略，摧毀敵人鬥志；他並指責美國將朝鮮半島附近水域變成「最大的戰爭裝備集中地、最不穩定的水域」，有爆發核戰的危險。

另外，這是繼今年5月金正恩父女一起視察軍事衛星發射後，金主愛時隔約100天再次公開露面，也是金正恩掌權後首次在「海軍節」視察海軍部隊。北韓官媒發布的照片顯示，金主愛身穿白色正裝外套，站在金正恩身旁顯得特別纖細。

過去金正恩提及南韓的時候，會以「南朝鮮」稱之，這次演講他改用「大韓民國」的正式國名。韓國聯合新聞指出，這是金正恩第一次用大韓民國一詞，認為正值美韓聯合演習的此刻，金正恩將南韓「視為另一個國家，不是統一的對象」，對南韓總統尹錫悅的敵對態度鮮明。

時事通信報導，今年7月10日朝鮮勞動黨副部長金與正首次在公開談話中改稱「大韓民國」，部分南韓專家認為，這是北韓欲將彼此從特殊關係轉為國與國關係，試圖改變統一政策。

1992年南北韓的「南北基本協議」記載，南北關係「不是國與國，而是朝統一為目標進程中的特殊關係」。

北韓官媒報導，北韓最高領袖金正恩27日在海軍節前夕，帶著女兒金朱愛視察海軍司令部...
北韓官媒報導，北韓最高領袖金正恩27日在海軍節前夕，帶著女兒金朱愛視察海軍司令部。（朝中社）

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