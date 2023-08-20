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主辦金磚峰會 南非總統：不會被迫在強權間選邊

中央社／約翰尼斯堡20日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。（路透）
南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。（路透）

準備主辦一項主要新興經濟體高峰會的南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）今天表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。

法新社報導，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家（BRICS）本週在約翰尼斯堡召開高峰會時，將尋求擴大影響力、推動全球地緣政治轉變。

尤其因為拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，東道主南非與克里姆林宮的關係廣受矚目。

拉瑪佛沙在電視轉播的演說中指出：「一些批評我們的人喜歡公然支持他們的政治和意識形態選擇，我們不會被拖進全球強權競爭之中。」

「我們抗拒了與任何全球強權或是具影響力國家集團結盟的壓力。」

為期3天的金磚五國年度峰會22日起展開，拉瑪佛沙將接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也會透過遠端方式與會。

普亭決定不親自出席，因為他被國際刑事法院（International Criminal Court）下達逮捕令，如果他入境南非，理論上南非必須執行逮捕。俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與會。

約50位非金磚五國成員國領袖已經證實將會出席峰會，包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和印尼總統佐科威（Joko Widodo）。

金磚五國橫跨3大洲，擁有數十億人口，經濟成長程度不一，但它們之間有個共識，那就是鄙視它們眼裡服務西方富裕強國利益的世界秩序。金磚國家約占世界經濟總量1/4，加入這個集團的興趣今年有激增的趨勢。

至少40個國家表達有興趣加入這個集團，其中23國已正式提交申請，盼能成為成員。南非對於開放會籍的呼籲表達支持的立場。

拉瑪佛沙說：「擴大的金磚五國將代表具不同政治體制的多元國家群體，懷抱著更平衡全球秩序的共同渴望。」

有意加入的國家包括阿根廷、孟加拉、巴林、古巴、衣索比亞、印尼、伊朗、奈及利亞、沙烏地阿拉伯等。

南非 俄羅斯 伊朗

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