交情有差？文在寅母喪時金正恩親發弔唁文 尹錫悅父喪北韓保持沉默

北韓領導人金正恩預計不會對尹錫悅父喪有任何反應。（歐新社）

南韓 中央日報報導，北韓 對南韓總統尹錫悅的父親、延世大學名譽教授尹起重去世的消息沒有做出任何反應。

截至16日上午8時，北韓媒體沒有提及尹錫悅的喪事，今後預計也會保持沉默。

這是南韓第二次有現任總統在任期內經歷父母去世。此前文在寅總統的母親去世時，北韓曾發出弔唁文。

2019年10月29日，時任文在寅總統母親姜韓玉女士去世的第二天，北韓通過板門店轉交了以金正恩國務委員長親筆信形式的弔唁文。儘管當時河內會談沒有定達成任何協議，之後韓朝關係也不盡如人意，但有評價認為，兩人舉行過三次峰會累積一定交情，因此在家人去世時才會送上弔唁。

而尹錫悅與金正恩沒有會面經歷，且兩韓 關係也降到冰點，難與當時相比，因此普遍認為北韓表示哀悼的可能性微乎其微。

北韓一直以來都只對有過會面交情的南韓人士去世的消息表示哀悼。

比如前總統盧武鉉去世兩天後的2009年5月25日，北韓通過朝中社以國防委員長金正日的名義發表弔唁文。同年8月前總統金大中去世時，金正日委員長派遣弔唁團。金大中2000年推動史上首次兩韓峰會，盧武鉉則是在2007年推動第二次峰會，與金正日結緣。

在河內舉行的第二次川金會談破裂導致兩韓關係遇冷後，2019年6月前總統金大中夫人李姬鎬女士去世時，金正恩的妹妹金與正親自傳達了弔唁文和花圈。李姬鎬在2000年峰會和金大中一起到平壤，此後也一直對援助北韓的事業抱著極大的關注。

與此形成鮮明對比的是，對於2021年前總統盧泰愚或2015年前總統金泳三去世的消息，北韓都沒有表示哀悼。