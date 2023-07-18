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和這國家別苗頭 歐盟4年投資拉美505億

編譯中心／綜合17日電
歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（EU-CELAC）高峰會，在歐盟總部布魯塞爾舉行，歐盟宣布利多，將加碼投資拉美。（路透）
歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（EU-CELAC）高峰會，在歐盟總部布魯塞爾舉行，歐盟宣布利多，將加碼投資拉美。（路透）

歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟高峰會首日，歐盟宣布利多，包括「全球門戶」海外投資基建計畫，對拉美地區投資總額將於2027年達450億歐元（約505億美元）。

近60國參與的歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（EU-CELAC）高峰會，今明兩天在歐盟總部布魯塞爾舉行，距離上次峰會已有8年。

自從1999年這兩大區域組織首度辦高峰會以來，雙邊關係波折不斷，歐洲媒體也多不看好這次峰會在政治上的突破，關鍵之一就是對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的態度。以巴西為首的部分拉美國家，未如歐盟所願譴責俄國侵略行為。

不過俄烏戰爭已對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄國能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙正輪值下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更著墨於此區。

歐盟在峰會首日發布一連串以金額為標題的新聞稿，包括歐洲投資銀行（EIB）對巴西最大外銀西班牙國際銀行（Banco Santander）融資3億歐元，協助投資小型太陽能光電廠等；歐洲投資銀行也向智利提供3億歐元的因應氣候變遷計畫資金；對海地提供1000萬歐元的緊急人道救援基金。

此外，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也宣布歐盟的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將於2027年底前向拉美和加勒比海地區投資至少450億歐元。

執委會對拉美地區提出了超過130個基礎建設投資案，包括在阿根廷、智利投入鋰礦等關鍵原物料供應鏈的強化，於巴西、牙買加投入電信建設，在哥斯大黎加、巴拉圭投入電力設施等。

換言之，歐盟藉此與中國「一帶一路」計畫互別苗頭，中國模式飽受黑箱、不顧環境和當地社會衝擊等批評。

另外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室今天表示，馬克宏將於下周訪問西南太平洋，向受中美日益緊張關係影響的地區提出另一種選擇─「法國選擇」。

中央社引述法新社報導，馬克宏的行程將從新喀里多尼亞島（New Caledonia）開始，這個法國海外屬地在連續三次公投中拒絕脫離法國獨立後，內部陷入嚴重分歧。

一名官員表示，馬克宏隨後將訪問萬那杜共和國（Vanuatu）和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），這是旅途中「歷史性」的一部分，因為歷任法國總統從未訪問該地區的非法屬島嶼。

這名官員指出，馬克宏將利用這兩站來勾勒他的印度太平洋戰略，旨在「重申」法國對該地區的承諾。

歐盟 投資 馬克宏

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