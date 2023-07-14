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南加州發現沒有眼晴 但有486條腿的新物種

眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力

布林肯出席東協外長會議 籲維持台海和平穩定

中央社／雅加達14日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。 （Getty Images）
美國國務卿布林肯。 （Getty Images）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，必須確保在南海與東海地區的航行自由，並呼籲讓台灣海峽情勢維持現狀。

法新社報導，布林肯在印尼雅加達出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，他在會前告訴東南亞各國部長：「我們必須確保南海與東海的航行自由，並維持台灣海峽和平穩定」。

中國在南海的九段線主權主張幾乎涵蓋了這整個戰略水域，且與其他東南亞國家的主權聲索有諸多重疊，包括印尼與越南。

包括菲律賓等多個東協成員國，都曾與中國海警船多次發生衝突，因而主張應在南海享有航行自由，並指控北京當局不尊重他們的領土主張。

北京與華府近年來因為這處爭議水域與台灣問題關係緊張，中國政府從軍事與政治上對台灣加大施壓力度，並對外國軍艦與軍機航行、飛越台灣海峽上空表達憤怒。

美軍1架P-8A反潛機昨天上午沿台灣海峽中線由北向南飛行。台灣國防部指出，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機30架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域17架次）、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

東南亞 北京 布林肯

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