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控「中國占據我們的領土」 印度在野領袖批莫迪對中態度

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
印度在野黨領袖拉胡爾．甘地。（路透）
印度在野黨領袖拉胡爾．甘地。（路透）

印度在野黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）今天批評總理莫迪處理對中國關係的方式，指控北京「占據我們的領土」，同時嘲諷印度教民族主義派領導人莫迪造成國家在宗教上兩極分化。

路透社報導，拉胡爾．甘地是在野國大黨（Congress Party）大咖，訪問華府時於全國記者俱樂部（National Press Club）發表談話說：「事實上就是中國占據我們的領土。這是公認的事實。這完全不可接受，然而總理似乎不這麼認為。」

印度駐華盛頓特區大使館並未立即回應置評要求。

莫迪（Narendra Modi）計劃本月稍晚訪問美國，拉胡爾早莫迪數週到訪。

中國和印度於1960年代初期在有爭議的喜馬拉雅山邊境爆發戰爭，兩個鄰國接下來數十年間一直關係緊張。

在2020年發生造成20名印度軍人和4名解放軍死亡的致命邊境衝突後，中國今年又宣布為印度東部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）11個地點重新命名，加劇緊張情勢。中國稱阿魯納查省為「藏南地區」並聲稱擁有當地的主權，印度否認相關主張。

莫迪5月曾表示，印度與中國接壤邊境的和平對這兩個擁有核武的鄰國維持正常關係至關重要。自2014年掌權以來，莫迪領導的印度人民黨（BJP）政府已投入數百萬美元強化長達3800公里長印中邊界的軍事和民用基礎設施。

此外，拉胡爾也為印度的宗教兩極分化譴責莫迪，指控莫迪的印度教民族主義政黨沒有包容性。

拉胡爾表示：「可以說，他們製造社會上某種程度的仇恨、他們使社會兩極分化、他們沒有包容性。他們不接納所有人、他們分裂社會。」

印度人民黨否認這些指控，並表示政策目標都是為追求全印度人民的福祉和發展。

拉胡爾也指控印度人民黨在印度「掌控機構」、「控制媒體」。自莫迪於2014年上任以來，印度在每年由非營利無國界記者組織（Reporters Without Borders）發布的「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名已從140名滑落至今年的161名，為歷來最糟。

印度人民黨否認從制度上妥協，強調施政皆遵循法律。

印度 北京 喜馬拉雅山

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