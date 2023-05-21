G7提前發布聯合公報 因為有人搶走焦點

烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達日本廣島，參加G7峰會。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基 20日抵達日本 廣島，準備出席21日G7 峰會的閉幕式。特殊的是，G7峰會21日才閉幕，聯合聲明的英文版卻在20日就提前出爐。共同社報導，這是因為澤倫斯基抵達後，全球焦點都在他身上，如果按照慣例等到峰會閉幕當天再公布聯合聲明，包括日文和英文版，恐怕國際媒體興趣缺缺。

共同社報導，廣島G7峰會的表定最後一天行程為5月21日，按照峰會慣例，會在最後一天才發表代表成員國共識的聯合公報。這次提前公布屬於特例。報導稱，這可能是因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達廣島後，瞬間成為關注焦點，各界對於G7公報的關注度下降，因此乾脆提前公布。

日本外務省對於英語版公報提前發表的理由，僅表示是「因為各國已經結束文字上的調整」。

此外，澤倫斯基下午搭乘法國政府專機抵達廣島後，馬不停蹄與各國元首展開會面。據朝日新聞報導，澤倫斯基日前與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行晚餐會談時，表達他「希望出席G7」的意願，並直接拜託法國替他準備交通工具。

一名法國外交人士表示，澤倫斯基搭乘法國政府專機赴日，證明「兩位總統對發展持續關係的信任」。

澤倫斯基為替烏克蘭尋求國際支援，本月積極在歐洲與中東奔走。據悉，澤倫斯基已經與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人會面。

日本政府相關人士透露，澤倫斯基21日將與日本首相岸田文雄會談，可能訪問和平紀念資料館（原爆資料館）。他也預料將與美國總統拜登會談。