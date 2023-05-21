我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

G7提前發布聯合公報 因為有人搶走焦點

編譯中心／綜合20日電
烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達日本廣島，參加G7峰會。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達日本廣島，參加G7峰會。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達日本廣島，準備出席21日G7峰會的閉幕式。特殊的是，G7峰會21日才閉幕，聯合聲明的英文版卻在20日就提前出爐。共同社報導，這是因為澤倫斯基抵達後，全球焦點都在他身上，如果按照慣例等到峰會閉幕當天再公布聯合聲明，包括日文和英文版，恐怕國際媒體興趣缺缺。

共同社報導，廣島G7峰會的表定最後一天行程為5月21日，按照峰會慣例，會在最後一天才發表代表成員國共識的聯合公報。這次提前公布屬於特例。報導稱，這可能是因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達廣島後，瞬間成為關注焦點，各界對於G7公報的關注度下降，因此乾脆提前公布。

日本外務省對於英語版公報提前發表的理由，僅表示是「因為各國已經結束文字上的調整」。

此外，澤倫斯基下午搭乘法國政府專機抵達廣島後，馬不停蹄與各國元首展開會面。據朝日新聞報導，澤倫斯基日前與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行晚餐會談時，表達他「希望出席G7」的意願，並直接拜託法國替他準備交通工具。

一名法國外交人士表示，澤倫斯基搭乘法國政府專機赴日，證明「兩位總統對發展持續關係的信任」。

澤倫斯基為替烏克蘭尋求國際支援，本月積極在歐洲與中東奔走。據悉，澤倫斯基已經與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人會面。

日本政府相關人士透露，澤倫斯基21日將與日本首相岸田文雄會談，可能訪問和平紀念資料館（原爆資料館）。他也預料將與美國總統拜登會談。

澤倫斯基 G7 日本

上一則

哈梅傳住不起高級飯店 借宿友人家才躲狗仔

下一則

188㎝加拿大總理與170㎝合照 張開「禮儀腿」卻兩種評價

延伸閱讀

澤倫斯基與G7領袖合影 出席峰會議程

澤倫斯基與G7領袖合影 出席峰會議程
白宮：拜登將於G7峰會會見澤倫斯基

白宮：拜登將於G7峰會會見澤倫斯基
澤倫斯基搭法國專機赴G7峰會 被視為巴黎外交成就

澤倫斯基搭法國專機赴G7峰會 被視為巴黎外交成就
澤倫斯基抵達廣島G7峰會 場邊見英國首相印度總理

澤倫斯基抵達廣島G7峰會 場邊見英國首相印度總理

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾