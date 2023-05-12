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英中關係緊張仍未解 倫敦金融城市長將率團訪中

中央社／倫敦12日專電
倫敦金融城市長里昂斯。 （路透）
倫敦金融城市長里昂斯。 （路透）

儘管英中關係因為安全、人權等議題時傳緊張，英國「天空新聞網」（Sky News）報導，倫敦金融城市長里昂斯本月稍晚將率團訪問中國，推動雙邊經貿合作。

報導援引消息人士說法指出，里昂斯（Nicholas Lyons）、倫敦金融城政府及業界代表將訪問北京及其他中國主要城市，與中國官方和業界人士會晤，其中一個重點議題是氣候融資。訪問若成行，這將是2019年以來首次。

倫敦金融城一名發言人表示，金融城政府與所有國際關鍵市場往來，包括中國。訪問將有助推進雙方應對氣候變遷的行動目標、支持全球經濟淨零轉型。中國是全球最大碳排放國，因此任何氣候變遷相關討論都必須有中國參與。

英國商業與貿易部主責投資事務的副大臣級官員強生（Dominic Johnson）近期也訪問香港，重點任務包括推動金融產業、投資貿易與永續發展合作。

由於北京持續緊縮對香港的控制，不僅公然違反關於香港的「中英聯合聲明」，並自2020年起強行實施港區「國家安全法」，港府近日更宣布改革區議會、大幅減少民選席次，強生的訪港行引發部分「對中鷹派」與維權組織強烈不滿，甚至以「可恥」形容。

英國官方目前的對中政策講求透過保持互動維護英國利益。不過，前香港立法會議員郭榮鏗（Dennis Kwok）近日在倫敦一場智庫活動表示，中方常以「願意互動」、「願意對話」為籌碼，利用並玩弄決策者，各界不應落入陷阱。

他強調，互動是不可避免的，要求企業撤出中國、香港或停止與中國進行貿易往來，更是不切實際，但重點是「條件為何」。

他說，各界有必要對與中國往來的條件更警醒、清晰的認知。他呼籲各界與中國往來時，別忘了香港經驗的教訓，以及中國公然毀棄國際協議的不良紀錄。

至於各國屢以氣候變遷等全球議題合理化與北京積極互動的必要性，郭榮鏗說，在威權體制下，一切事物都是為了政權的利益和權力服務，包括操作環境議題，獨裁政權不會真心追求成為「綠色」。

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