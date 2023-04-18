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美日韓聯合軍演 2天前...金正恩攜家人看體育比賽

編譯中心／綜合17日電
日本海上自衛隊驅逐艦「愛宕號」(DDG-177)、美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」(DDG-65)與韓國海軍驅逐艦「栗谷李珥號」，在南海舉行日美韓聯合演習。（取材自推特）
日本海上自衛隊驅逐艦「愛宕號」(DDG-177)、美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」(DDG-65)與韓國海軍驅逐艦「栗谷李珥號」，在南海舉行日美韓聯合演習。（取材自推特）

針對北韓頻繁飛彈威脅，美國、日本、南韓17日在南韓以東公海展開三方聯合導彈防禦演習，據南韓海軍表示，此次演習為期一天，涉及三個國家的宙斯盾驅逐艦。同日，韓日兩國時隔五年，重啟「司局級」的2+2安全保障對話，聚焦韓半島乃至東北亞安全局勢、雙邊國防合作、應對北韓核威脅等問題。

德國之聲，17日上午9時起的兩個半小時內，包括韓軍神盾驅逐艦栗谷李珥號、美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）和日本護衛艦愛宕號（JS Atago）等三方軍艦參與了此次演習。南韓海軍一名發言人表示，此次軍演的重點是掌握監測、跟蹤和共享來襲朝鮮彈道導彈信息的流程。

同一天，美韓還啟動了為期11天的聯合空中軍演，包括F35戰機在內的110架各型軍機參演。

此次演習距上次軍演僅差一個多月，這也是南韓總統尹錫悅上任以來，第三次舉行美日韓海上飛彈防禦演習。隨著北韓彈道飛彈威脅加劇，三國軍事合作明顯提升。

有分析指出，在半島邊區域進行的聯合軍演可能會引發朝鮮的激烈反應。平壤方面一直指責美國及其盟友的軍演是「入侵演習」，並以此為藉口加速武器研發，加劇半島緊張局勢。

據台北中國時報報導，南韓與日本在暌違五年後，17日重啟2+2安保對話。兩國外交、國防部門「司局級」官員聚焦北韓核威脅等東北亞安全形勢、雙邊外交及國防政策合作、韓日及韓美日合作等事宜，會議約兩個半小時。

此次兩國的外交國防2+2安保對話，是尹岸會後恢復的第一個協商機制。有分析認為，韓日2+2對話規格雖相對較低，僅為司局級，但兩國重啟溝通渠道後，能夠就安全局勢及相關政策更深入地溝通，具有重要意義。

另外，韓聯社報導，北韓太陽節、已故最高領導人金日成15日迎來第111個生日，北韓領導人金正恩攜其女金主愛和其胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正，難得「同框」一同觀看體育比賽。值得關注的是，這是金正恩第二次未參謁安放有金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮，而是觀看體育比賽。

有分析認為，金正恩此次沒有參謁，可能因為今年不是逢五逢十的特殊年份；在北韓加緊推進國防力量強化工作的情況下，金正恩可能認為沒有必要出席祖父偶像化活動。還有觀點指出，近期北韓偶像化作業的重點，逐步從祖輩轉移到金正恩個人。

北韓領導人金正恩（右一）17日帶著女兒金主愛（右二），金與正（後右二）觀賞太陽節...
北韓領導人金正恩（右一）17日帶著女兒金主愛（右二），金與正（後右二）觀賞太陽節體育比賽。（朝中社）

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