美監聽韓是「長久祕密」？ 前駐韓大使曾證實

南韓總統室駁斥美方監聽之說為「無稽之談」；圖為南韓總統府大樓。（Getty Images）

南韓 國際廣播電台11日報導，南韓總統室表示，美國情報機構監聽龍山總統室的說法是荒誕無稽的謊言。韓美兩國一致認為網上公開的所謂監聽文件大部分為捏造。

南韓國家安保室遭美國中央情報局 （CIA）竊聽和監聽的事實被曝光的情況下，南韓總統尹錫悅和總統辦公室並未向美國政府提出抗議或要求道歉。相反，總統室表示，被竊聽、監聽到內容可能為捏造，並稱「首先要做的是查清事實關係」，試圖平息風波。

媒體「韓民族新聞」披露，南韓青瓦台遭美方情報單位竊聽已經不是新鮮事，可追溯至1970年代朴正熙總統時期，而且每次事件曝光後，韓方的制式回應都是「首先要做的是查清事實關係」，最後不了了之。

總統室有人提出被監聽到的內容可能為捏造，該人士表示，美國方面表示被洩漏的資料大部分都是俄烏戰爭相關內容。美方也有人提出，部分資料可能被修改或篡改，不能排除有特定勢力介入的可能性。總統室意識到批評聲後表示，在韓美峰會即將舉行之際，若有勢力（在野黨）誇大或歪曲此次事件，企圖動搖韓美同盟關係，將會受到廣大國民的抵抗。

南韓國家安保室第一次長金泰孝表示，文件中所說的南韓外交安全高官間的對話內容也不符合事實。金泰孝表示，由於文件為捏造，因此並沒有要向美方轉達的立場，相關問題也不會成為韓美峰會的變數。

但南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明對此表示質疑，「以客觀狀況來看，很難完全排除政府遭美方監聽的可能性」，他並呼籲國會全力調查確認，「若監聽屬實，將要求美國政府道歉、承諾不再發生這類狀況」。

「韓民族新聞」報導則指出，美國情報機構竊聽、監聽南韓青瓦台是「長久以來的祕密」。

據報導，上世紀70年代，在南韓和美國就駐韓美軍撤離、南韓人權問題等發生爭執的情況下，1976年10月美國「華盛頓郵報」報導了所謂的「韓國門」。時任南韓總統朴正熙透過朴東宣等說客用錢遊說美國議員和公職人員，消息來源也令人驚訝。美國中央情報局竊聽青瓦台並掌握這一情況。

不久後，「紐約時報 」詳細報導了竊聽青瓦台的方法，稱可以利用「高性能指向性電波探測」，通過玻璃窗的震動等進行竊聽。此後，朴正熙為了躲避美國竊聽，不再在辦公室內說重要的事情，而是在青瓦台院子裡裝作閒逛。

美國前駐韓大使威廉波特（William J. Porter）1978年4月接受媒體採訪時，被問及「美國政府是否在青瓦台安裝過竊聽裝置？」他表示：「在我上任之前，我聽說了它（竊聽）被中斷的報告」。