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自衛隊開設石垣駐屯地 日防相：提高對中嚇阻力

中央社／東京2日綜合外電報導

日本陸上自衛隊3月16日在沖繩縣石垣島新開設駐屯地，部署距台灣最近的飛彈部隊。日本防衛大臣濱田靖一今天出席相關儀式考量中國近期行為時說，部署部隊就是要提高嚇阻力及應處能力。

日本放送協會（NHK）報導，濱田今天前往石垣駐屯地，針對在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）等地頻繁活動的中國，表達了做好萬全警戒監視工作的想法。

日本政府為強化西南群島防衛，在3月16日新開設的陸上自衛隊石垣駐屯地部署約570名隊員，及反艦跟地對空飛彈。

石垣駐屯地今天舉行開設紀念儀式，濱田出席致詞時說，「隊員們肩負了包含石垣島在內西南群島的萬全防衛體制」。

濱田受訪時說，考慮到中國在釣魚台列嶼附近頻繁活動，也強化對台灣施壓，「在西南地區部署部隊，就是為了表明日本不容許藉由武力片面改變現狀的想法，並提高嚇阻力及應處能力」，表達將做好萬全警戒監視的看法。

至於外界關注是否會在石垣駐屯地部署作為「反擊能力」的飛彈，濱田僅說，「尚未決定具體的部署地點，還不到可以回答的階段」。

繼與那國島及宮古島後，石垣島上開設駐屯地後已完成部隊部署，防衛省當初在西南群島部署部隊的計畫到此告一段落。

不過，石垣島居民對島上駐屯地未來可能部署作為「反擊能力」的飛彈，愈來愈感到不安。

就在今天的紀念儀式舉行時，駐屯地外有約30位市民等人聚集抗議，他們拉著寫有「不要飛彈基地」、「不要讓石垣島變成戰場、透過外交避戰」等文字的布條，表達反對在島上部署自衛隊之意。

日本 釣魚台

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