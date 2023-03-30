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最新報告：全球去年可用核彈頭增136枚 俄中添最多

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯國防部29日公布RS-24「亞爾斯Yars」洲際彈道飛彈演習畫面，亞爾斯是俄軍最具威力洲際飛彈，可攜帶多枚不同當量的核彈頭。（美聯社）
俄羅斯國防部29日公布RS-24「亞爾斯Yars」洲際彈道飛彈演習畫面，亞爾斯是俄軍最具威力洲際飛彈，可攜帶多枚不同當量的核彈頭。（美聯社）

在俄烏戰爭使核武緊張升高的情況下，今天公布的一項最新報告指出，2022年全球操作中的核子彈頭數量已增加，而增加彈頭的國家主要是俄羅斯和中國。

中央社引述法新社報導，根據非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）與美國科學家聯盟（FAS）合作提出的「禁止核武監測」報告（Nuclear Weapons Ban Monitor），全球或明或暗擁有核武的9個國家，2023年共有9576枚可隨時發射的彈頭，較2022年的9440枚增加。

根據各獨立觀察家估計，美國多年來已在比利時、德國、義大利、荷蘭與土耳其部署大約100枚所謂的「戰術」核武，即射程較短和威力較小的核武。

去年全球增加136枚可隨時發射的核彈頭，屬於俄羅斯、中國、印度、北韓和巴基斯坦所有；俄國擁有全世界數量最龐大的5889枚操作中彈頭。編輯「禁止核武監測」報告的歐斯登（Grethe Lauglo Ostern）說：「這方面的增加令人憂心，而始於2017年的這種趨勢現仍持續中。」

此外，北韓一直測試彈道飛彈，藉以強化進行核武攻擊的能力。

此外，美俄曾在2010年簽署「新削減戰略武器條約」（New START），限制雙方部署的核彈頭數目不超過1550枚，及部署的飛彈數目不超過700枚，並需每半年一次交換數據。

繼俄羅斯總統普亭在上月的國情咨文宣布暫停執行條約後，俄羅斯副外長里亞布科夫今天說，莫斯科將不會在試射飛彈前知會美國。他指出，莫斯科早前暫停參與「新削減戰略武器條約」後，已停止與華盛頓的所有訊息交流，完全不會再就任何活動有任何形式的通知。

亞布科夫強調，美國無法將「新削減戰略武器條約」得不到履行的責任轉嫁給俄羅斯。

前一天，美國官員表示在莫斯科決定暫停參與「新削減戰略武器條約」後，美國已通知俄國將不再與其交換戰略核力量的數據。有華府高級官員指出，美國曾提出與俄國保持相互交換數據，但遭到莫斯科拒絕。

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