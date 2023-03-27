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北韓又射彈道飛彈 反擊南韓美國兩棲演習

編譯中心╱綜合27日電
韓聯社報導，南韓軍方指出「北韓27日又向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈」。(美聯社)
韓聯社報導，南韓軍方指出「北韓27日又向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈」。(美聯社)

韓聯社報導，南韓軍方指出北韓在當地時間27日又向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈。南韓參謀長聯席會議表示軍方正分析相關細節，包括飛彈的飛行距離和地點，而日本海案警衛隊引述防衛省的最新消息指出「彈道飛彈已墜落」，研判飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

中央社報導，根據南韓軍方，北韓距上次聲稱為「模擬核彈頭空中爆破」的試射後，相隔8天再發射彈道飛彈，推測是對南韓與美國聯合軍演、美軍航空母艦抵達南韓的示威。

南韓合同參謀本部表示，北韓今早7時50分左右向東方海上（即日本海）發射彈道飛彈，軍方仍在分析飛行距離、高度等相關數據。這是北韓今年第8次試射彈道飛彈，上一次是19日試射短程彈道飛彈（SRBM）。

據報導，北韓政府將南韓與美國的聯合軍演視為「北侵演習」，從3月初開始做出一連串武力示威行動，最近一次是在22日發射4枚巡弋飛彈，之前更是對韓美20日起進行的聯合登陸演習猛烈批評。輿論推測北韓可能就此採取以正常角度發射洲際彈道飛彈（ICBM）、發射偵察衛星，甚至進行第7次核試驗等使朝鮮半島局勢更緊張的行動。

北韓27日上午向東方發射彈道飛彈，是今年第8次試射彈道飛彈，上次是19日從設有衛...
北韓27日上午向東方發射彈道飛彈，是今年第8次試射彈道飛彈，上次是19日從設有衛星發射場的東倉里一帶試射短程彈道飛彈。（取材自北韓中通社）

一向對韓美聯合軍演強烈反彈的北韓本月初以來使出多樣武器，展現各種發射方式與射程的飛彈實力，勞動黨官媒「勞動新聞」今天刊出報導，聲稱領袖金正恩21至23日親自指導運用核魚雷等的「核無人水中攻擊」訓練與洲際彈道飛彈火星-17試射等活動，展現「任何人都無法侵犯強國實力」。

另據NHK報導，日本政府過去針對北韓核試驗及試射彈道飛彈，從2006年起獨自實施制裁，其中有關禁止北韓籍船舶等入港及全面禁止對北韓進出口措施，將在今年4月13日到期。基於北韓用前所未見頻率與方法不斷試射彈道飛彈，及解決北韓綁架日本人問題未見進展，日本政府正以「延長制裁措施兩年」為方向展開協調。

北韓 彈道飛彈 南韓

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