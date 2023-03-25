我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多位歐洲領導人相繼訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近

感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中

多位歐洲領導人相繼訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近

中央社／台北25日電
西班牙總理桑傑士將訪問中國。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）
西班牙總理桑傑士將訪問中國。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）

中國國家主席習近平日前的俄羅斯之行後，多位歐洲領導人相繼表示將訪問中國。時政網站Politico Europe分析，由於擔心北京與莫斯科走得太近，歐盟正急於穩住對中關係。

Politico Europe網站24日報導，習近平於20至22日對俄羅斯進行國是訪問後，西班牙政府23日公布，總理桑傑士（Pedro Sanchez）應習近平邀請將於下週訪問中國，期間出席於海南省舉行的博鰲亞洲論壇，並與中方討論烏克蘭危機。

西班牙是北大西洋公約組織（NATO）成員，將於7月擔任歐盟理事會輪值主席國。

此外，將於下月4日訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日透露，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩將加入訪問中國的行程。

馬克宏表示，他於歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出請求，邀請對方同行，藉此向北京展現「團結一致的聲音」。

另據報導，盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）在23至24日的歐盟峰會上呼籲與北京接觸，拉近歐中關係。

對於歐洲領導人在習近平訪俄後陸續的中國行，Politico Europe表示，歐洲因為擔心中俄走得太近，正急於穩住對北京的關係。

報導引述一名歐洲官員說，「中國並不完美，但我們或許有一天需要它。若干成員國都持這種觀點」。

北京 歐盟 習近平

上一則

俄羅斯將在白俄羅斯部署核武 1996年後首次

下一則

日本企業幹部在北京被捕 傳遭懷疑涉間諜活動

延伸閱讀

馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行

馬克宏4月4日訪問中國 歐盟委員會主席證實同行
新聞評論／習近平訪問俄羅斯的歷史意義

新聞評論／習近平訪問俄羅斯的歷史意義
中俄形塑百年變局 美方束手無策

中俄形塑百年變局 美方束手無策
路透：美中低潮又遇蔡英文過境 拜習通話無期

路透：美中低潮又遇蔡英文過境 拜習通話無期

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27
卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58

超人氣

更多 >
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲