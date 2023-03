俄軍戰機飛官因撞美軍無人機獲授勳 白宮批：往好處想 他就是個白癡

美軍一架MQ-9「死神」無人機日前被俄軍的Su-27戰機撞擊後沉入黑海,俄羅斯 國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)22日向參與此事的2位飛官頒發了「勇氣勳章」(Order of Courage)以示獎勵,白宮 則批評該名飛官「往好處說,就是個白癡」。

根據白宮發布逐字稿與國會山莊報的報導,有記者先概述了紹伊古頒獎的事情,隨後詢問本身是美國海軍少將退伍的白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby),「美國明確表示,我們認為此舉不可接受。只是,你如何看待俄羅斯把他們塑造成民族英雄?」

對此,柯比答稱「我不知道世界上有哪隻軍隊、世界上有哪隻空軍會獎勵撞上無人機的飛行員,如果那叫勇氣,那我猜他們對此有不同的定義,太荒唐了、太侮辱了」。

柯比接著說,「在我成長的海軍,你不會想撞到任何東西,撞到任何東西對你都不好。很抱歉,在這件事情上,我一定要提出異議(throw the flag)。我根本不知道他們為什麼會把勇氣獎頒給一位飛官,從壞處想是惡意把自己跟美國資產處於極大危險之中,從好處想,就是個白癡」。

NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby: "I have no clue why they would give a bravery award to a pilot who was at worst maliciously putting himself and U.S. property at great risk, and at best just an idiot." pic.twitter.com/bI1ftTDSFq