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美國擴大菲律賓軍事部署 即將宣布新據點

中央社／菲律賓巴塞空軍基地20日綜合外電報導

美國和菲律賓將儘快宣布美軍在菲國的新據點，以擴大「加強國防合作協議」（EDCA）範圍，這項協議允許美國使用這個東南亞國家的軍事基地。

路透報導，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上月同意在菲國戰略地區指定4處美軍可建設的新地點，並完成美軍目前在5處菲國基地的建設，在時機上適逢中國對南海態度日益強硬，台灣海峽發生衝突可能性也逐漸升高。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）在馬尼拉巴塞空軍基地（Basa Air Base）發表談話時強調，美菲之間的防務協議「並非針對任何特定問題」。

EDCA允許美國使用菲律賓基地，進行聯合訓練、儲放裝備，並建設跑道、燃料庫和美軍宿舍等設施，但不是常駐性質。

雖然菲律賓尚未正式公布確切地點，一名前軍方將領透露，美方已要求使用伊薩貝拉省（Isabela）、三描禮士省（Zambales）和卡加延省（Cagayan）的基地，這些基地都位於呂宋島，而呂宋島北端面向台灣。美方還要求使用東南方的巴拉旺島（Palawan）基地，巴拉旺島靠近南海有主權爭議的南沙群島（Spratly Islands）。

菲國國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）在與肯達爾的聯合記者會上說，EDCA可能新據點的地方政府領導人支持政府允許美國使用當地基地的決定。兩人一起主持巴薩空軍基地跑道修復工程破土儀式。

肯達爾說：「今天的活動是EDCA的具體展現，這項協議是美菲同盟關係的主要支柱…我們正處於歷史的轉折點，雙方合作將有助確保我們繼續走在通往和平與穩定的道路上。」

原有的5處EDCA基地包括位於巴拉旺省的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地，此處鄰近南海爭議海域；馬尼拉西北方的巴塞空軍基地，此處是菲律賓空軍戰機基地；呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營，這裡是菲國最大軍營及時常舉行菲美演習的地點。

另外2處基地為菲國南部民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地及菲國中部宿霧省（Cebu）的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地。

東南亞 復工 國防部

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