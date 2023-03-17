日韓領袖會面破冰 日媒：讓美可專注應對中俄

南韓總統尹錫悅（左）和日本首相岸田文雄（右）16日在東京記者會後握手。（美聯社）

日本 首相岸田文雄16日與到訪的南韓 總統尹錫悅舉行會談，就日韓關係正常化達成共識；雙方並同意重啟中斷11年以上的領袖互訪「穿梭外交」，岸田稱將探討在恰當時候訪韓。不過，雙方會後未發表聯合宣言，以各自發布新聞公報的方式，強調改善日韓關係的重要性。

南韓總統尹錫悅及夫人金建希於日本時間16日上午約11時半，飛抵東京羽田機場，展開兩天訪問行程，首先在東京首相官邸和日本首相岸田文雄舉行高峰會，共進行約87分鐘。

日解出口限制 韓撤回訴訟

會後尹錫悅、岸田文雄舉行約25五分鐘的聯合記者會，共同宣示重啟日韓領袖穿梭外交，恢復安保對話及雙方情報合作協定，為尹錫悅所說的「韓日合作新時代」邁出第一步。日本同日宣布解除對韓高科技產品出口限制，南韓則撤回在世貿組織對日本提起的訴訟。

岸田表示「肯定」尹政府6日提出的、韓籍勞工於二戰期間遭日企強徵問題解決方案，重申實現自由開放印太的重要性。

岸田表示，日韓將盡快重啟中斷已久的「安保對話」及「次長級戰略對話」，建立經濟安全的協商機制。他表示會研究適當時機訪問南韓，並稱北韓 飛彈開發及中國的舉動，讓日韓必須強化以美國為核心的日美韓三國安保合作。

尹錫悅表示，「不考慮」就前述徵用工問題向日企索賠。他亦宣布日韓「軍事情報保護協定」全面正常化，結束南韓前總統文在寅2019年片面宣布終止該協定的狀態。

雖然尹錫悅不再因徵用工問題向日索賠，但韓籍徵用工委任律師團16日表示，已有一名尚在世的受害者和一名受害者遺屬向首爾中央地方法院提起訴訟，要求直接強制執行日企三菱重工在南韓的財產，以追討賠款。

同時，民調機構蓋洛普（Gallup）10日的南韓民調顯示，多達59%受訪者反對尹錫悅政府的解決強徵勞工方案，64%人認為日本政府沒有轉變態度，南韓不須急於改善對日關係。

日媒分析認為，美國可說是日韓破冰的最大「贏家」，因日韓再度走近有助重啟並進一步整合美國同盟系統，又能推動日韓合作應對北韓威脅，讓美國可專注應對中俄。

此外，在尹錫悅16日啟程訪日約三小時前，南韓軍方於當地時間上午7時10分左右，偵測到平壤順安一帶向日本海（南韓稱東海）發射一枚長程彈道飛彈。尹錫悅在緊急會議上警告，「北韓一定會為挑釁付出代價」，強調提升美日韓安保合作的重要性。

這枚飛彈以高角度發射，飛行距離約1000公里；據日本防衛省公布數據，飛彈飛行高度最高達6000公里，飛行約70分鐘，最後落在朝鮮半島以東約550公里處的日本專屬經濟區外。南韓推測，北韓這次試射飛彈為新型「火星-17」洲際彈道飛彈。

北韓本周在韓美聯合軍演前後多次試射飛彈，被認為是回應軍演，但在尹錫悅啟程訪日前射彈，可能是因不滿韓日關係改善。