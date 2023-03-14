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尹錫悅將訪問日本 雙邊關係加速正常化

編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅將偕同妻子金建希一同訪日，圖為兩人本月10日出席南韓海軍官校畢業典禮。（歐新社）
南韓總統尹錫悅將偕同妻子金建希一同訪日，圖為兩人本月10日出席南韓海軍官校畢業典禮。（歐新社）

韓國國際廣播電台報導：南韓總統尹錫悅將於16日-17日訪問日本，屆時將與日本首相岸田文雄會晤。訪日期間，尹錫悅還將同日本政界、財經界人士以及大學生接觸。

總統室國家安保室室長金聖翰14日下午在總統室舉行的新聞發布會上透露，重啟已停擺12年的韓日兩國領袖訪問將成為韓日關係獲得改善的重要里程碑。

金聖翰在介紹尹錫悅此行的行程時透露，尹錫悅訪問日本的第一天將與在日同胞舉行午餐會兼懇談會，接著將舉行韓日領袖會談和晚宴。兩位領袖將商討被強徵勞工受害者賠償問題解決方案的履行等關係正常化方案。同時，還將探討日本解除對韓出口限制以及深化兩國經濟合作的方案。兩位領袖還將討論韓日《軍事情報保護協定》（GSOMIA）正常化等懸而未決的問題。

尹錫悅在訪日第二天將會晤韓日議員聯盟和韓日合作委員會的政界人士，並出席由財經界人士參加的「韓日商務圓桌會議」，接著尹錫悅將面向日本大學生和韓國留學生進行演講，並於當天晚些時候回國。

尹錫悅總統的夫人金建希女士將隨同訪日。目前正在協調包括金建希與日本首相夫人岸田裕子會晤在內的各種日程。

金聖翰表示，尹錫悅總統此次訪日標誌著此前陷入僵局的韓日關係正式進入正常化軌道，這將成為停止兩國關係持續停滯的惡性循環、重新開展雙邊正式交流的重要契機。

日本 岸田文雄 勞工

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