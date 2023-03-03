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三一節獨立紀念 尹錫悅稱日本為合作夥伴惹怨

編譯中心／綜合2日電
南韓總統尹錫悅在三一節演說時強調，日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與南韓共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。（路透）
南韓總統尹錫悅在三一節演說時強調，日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與南韓共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。（路透）

南韓總統尹錫悅日前在紀念反日運動的三一節演說中，一改過去對日本態度，主張日本從軍國主義侵略者角色轉變為與南韓共享普世價值、在經濟安全及全球問題上的合作夥伴，對改善日韓關係展現積極態度。

尹錫悅1日出席三一運動104周年紀念活動，在致詞時強調美日韓安保合作及改善日韓關係的重要性。他指出，三一抗日獨立運動至今逾1世紀，日本的角色也從過去的軍國主義侵略者轉變為南韓的合作夥伴。他並未提及二戰期間強徵用工及慰安婦等敏感議題。

南韓政府過去在三一節紀念活動上，通常會以較強硬措辭要求日方就二戰歷史道歉，尹錫悅這次在上任後首次三一節發表的談話內容與過去政府態度形成強烈對比，也被解讀為向美日陣線靠攏。

日本經濟新聞就此評論，當前民族主義高張，尹錫悅仍藉三一節談話向國民說明與日本合作的重要性，具有相當意義，呼籲日本政府加快腳步，與尹錫悅政府合作解決強徵用工問題。

讀賣新聞也分析，尹錫悅這番談話明確將日本視為合作夥伴、而非牽制對象，明顯將日韓關係重心轉向日方一直以來主張的「未來指向性」關係。

不過，尹錫悅政府的態度大轉向，自然也引起國內部分反對聲浪。前南韓國家情報院長朴智元受訪痛批尹錫悅這番言論「彷彿是日本總理在發表三一節紀念致詞」，認為這樣的說法是打算「完全不問過去就結為盟友」，認為在面向未來同時也不應忽視仍在協商中的賠償、道歉等問題。

公民團體「民主社會律師會」也批評尹錫悅發言是「扭曲日本軍國主義的歷史觀」，要求尹錫悅就這番「妄言」親自道歉，呼籲政府負起責任，捍衛強徵用工、慰安婦等日治時期受害者的權利。

另據韓聯社報導，四家民調公司上月27日至本月1日，向南韓1010名選民進行全國指標調查（NBS）。結果顯示，尹錫悅的施政滿意度僅為37％，較上一次調查上升1個百分點；不滿意的人則有51％，較上一次調查下降4個百分點。

對尹錫悅施政表現滿意的理由，以「有決斷力」占43％居首，其後是「公平正義」占19％。至於不滿意的理由，「獨斷專行」以34％居首，「經驗能力不足」則占了25％。

南韓民眾1日在日本駐韓大使館附近遊行示威，抗議尹錫悅政府的外交政策。（美聯社）
南韓民眾1日在日本駐韓大使館附近遊行示威，抗議尹錫悅政府的外交政策。（美聯社）

日本 南韓 民調

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