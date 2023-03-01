希臘火車相撞36亡原因待查 兩車4車掌皆喪命

希臘北部城市坦佩2月28日深夜傳出2輛高速火車相撞意外，警消人員仍在現場搜救。（美聯社）

希臘北部城市坦佩（Tempe）2月28日深夜傳出兩列火車高速相撞，根據美聯社以及路透，事故造成36人喪生、85人受傷。目前救援仍在進行中，肇事原因尚待釐清。

綜合外電報導，一列從雅典開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車與一列從塞薩洛尼基開往拉里薩（Larissa）的貨運列車在坦佩附近相撞，多節車廂出軌，至少3節出軌起火並冒出濃煙，前2節幾乎完全撞爛。

列車公司在記者會上表示，客運列車上約有350名乘客。希臘官方指出，客運列車上多為返鄉過節的大學生。

希臘鐵路工會會長尼薩斯（Yannis Nitsas）告訴美聯社，罹難者當中包含8名鐵路局人員，相撞兩輛列車共4名列車長皆罹難。至少150名警消人員正在現場協助搜救。救援隊表示，已將66名傷患送往醫院治療，其中6名重傷者正在搶救。

希臘官方表示，已經聯絡希臘軍隊前往協助救援。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）1日將前往現場視察。

相撞兩輛列車的營運公司「希臘列車」（Hellenic Train）為私人企業，隸屬為義大利 國鐵集團（Ferrovie dello Stato Italiane）旗下。