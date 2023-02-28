伊朗數百名女學生中毒！疑似「頭巾革命反對人士」報復手段

伊朗2月28日驚傳一起數十名女學生「集體神秘中毒」，成為近期一連串類似事件中的最新一起。（Getty Images）

伊朗 2月28日驚傳一起數十名女學生「集體神秘中毒」，成為近期一連串類似事件中的最新一起。

衛報報導，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）去年9月因未依規定整齊佩戴頭巾被逮捕、隨後在拘留所 陷入昏迷並死亡，引發伊朗國內各地的抗議活動，同年德黑蘭南部科姆（Qom）率先爆出女學生中毒事件，上月26日更蔓延至博魯杰德（Borujerd），最新事件則讓過去3個月出現的中毒伊朗女學生數目增至數百例。

伊朗政府官員上周表示「據信這些襲擊是蓄意迫使女子學校關閉的手段」。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）的報導中提到「2月28日中午德黑蘭省帕迪斯（Pardis）的Khayyam女子學校發生中毒事件」，同時補充說「到目前為止，已有35名學生被送往醫院治療」。

衛生部副部長帕納希（Younes Panahi）表示中毒事件幕後黑手的目的是「關閉女子教育 」，並提到「在科姆的學校中出現數名學生中毒後，我們發現有人希望藉此讓所有學校強制關閉，尤其是女子學校」，更透露這些女學生是受「非軍用級別、但可公開取得」的化學毒物影響。

伊朗總檢察長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示已開始進行調查。