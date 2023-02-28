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日相岸田擬購美400枚戰斧飛彈 拜登：優先權很高

編譯中心／綜合27日電
圖為戰斧巡弋飛彈。（取材自維基百科）
圖為戰斧巡弋飛彈。（取材自維基百科）

日本政府為了擁有反擊能力，考慮向美國購買美製戰斧巡弋飛彈。日本首相岸田文雄27日首度表示，預定購買戰斧巡弋飛彈最多400枚。日本聲稱，俄烏衝突引發其對周邊地區安全局勢的擔憂。專家指出，新一輪軍備競賽對本已不穩定的國際體系和脆弱的地區安全局勢來說是個壞消息，且增加軍費勢必導致社會保障、教育和醫療等開支被削減，加劇各國民眾的不滿情緒。

日本每日新聞報導，岸田在眾議院預算委員會回答最大在野黨立憲民主黨籍眾議員後藤祐一質詢時表示，預定購買美國製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的數量最多是400枚，這是日本的方針。

日本於去年底通過2023財年政府預算草案，其中防衛預算大幅增加26%至6兆8000億日圓（約499億美元），且購買戰斧巡弋飛彈費用是2113億日圓（約16億美元），在這之前防衛省認為如果說出購買數量，國防能力可能曝光，因此沒有公布；但在野黨要求岸田政府公布購買枚數。

戰斧巡弋飛彈是美國於1970年代開發的一種長程、全天候、具有短翼，以次音速巡弋飛行的飛彈。這是美國主力高度精準誘導型巡弋飛彈，射程長達約1600公里，使用全球定位系統（GPS）衛星的位置資訊等摧毀鎖定目標。

美國方面對出售「戰斧」導彈表現出積極態度。美國總統拜登早前稱，日本購買「戰斧」的優先權很高，美方將穩步推進採購程序。與此同時，大大小小的歐洲國家亦在增加軍費開支，向美國採購大量武器以填補援助烏克蘭留下的軍備缺口。

此外，波蘭副總理兼國防部長布瓦什恰克日前透露，美國國會已批准向波蘭出售近500套「海馬斯」火箭炮系統。波蘭政府發言人稱：「當我們向烏克蘭援助軍事裝備時，我們總會通過補充最新武器來保障自己的安全。」

美國國務院上月公布的數據顯示，2022財年美國對其他國家和地區的武器銷售額較上一財年激增近五成，主要原因正是俄烏衝突升級。

中國外交部發言人毛寧27日回應指，中國在烏克蘭問題上一直積極勸和促談，推動政治解決危機，而美國卻不斷撥火遞刀。我們敦促美方反躬自省，從世界各國的共同利益出發，做緩和局勢、勸和促談的事情，同時停止散布虛假信息，撤銷對中國企業的制裁。

日本 預算 烏克蘭

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