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「買不起食物就努力加班」 英大臣卸責蔬果短缺引民憤

編譯中心／綜合24日電
英國多間超市被迫限購部分蔬果，科菲聲稱供應不足問題會延至下月，「我們要珍惜英國本土食材，很多人現時就在吃蘿蔔，而不是期待一定要在冬天吃番茄和西生菜。」 （歐新社）
英國多間超市被迫限購部分蔬果，科菲聲稱供應不足問題會延至下月，「我們要珍惜英國本土食材，很多人現時就在吃蘿蔔，而不是期待一定要在冬天吃番茄和西生菜。」 （歐新社）

近期英國飽受進口貨源不足、通貨膨脹之苦，許多新鮮蔬果供應短缺，也有不少家庭必須仰賴「食物銀行」來維持日常生活。然而，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）日前竟公開表示，民眾可以改吃平價的蘿蔔，更宣稱民眾若是買不起食物「就請努力工作」，延長工時來賺取額外薪酬，引來英國朝野炮轟。

每日郵報報導，科菲日前接受國會議員質詢，被問及英國食品通膨率達16.8%、不少英國民眾無力負擔時，科菲竟表示：「人們增加收入的最好方式之一，就是每天多工作幾個小時、提升自身技能。」

當提到多間超市被迫限購部分蔬果時，科菲聲稱供應不足問題會延至下月，「我們要珍惜英國本土食材，很多人現時就在吃蘿蔔，而不是期待一定要在冬天吃番茄和西生菜。」

英國環境食品與鄉村事務大臣科菲引來英國朝野炮轟。（路透）
英國環境食品與鄉村事務大臣科菲引來英國朝野炮轟。（路透）

科菲的表態迅速引來在野工黨炮轟。提問的工黨議員馬斯凱爾（Rachael Maskell）憤怒批評：「環境大臣竟然將食物短缺而漲價的責任推卸給民眾，甚至認為他們是因為薪酬低而買不起食物，還要民眾花更多時間工作只為飽腹」。另一名工黨議員惠托姆(Nadia Whittome)更直言，「本屆政府已經與工薪階級完全的脫節了。」

英國民眾更對科菲大為不滿。有網友戲稱：「鼓勵大家吃不受歡迎的蘿蔔，這也是英國『脫歐紅利』的一部分嗎？」還有民眾貼出西班牙地方傳統節日「番茄節」上，民眾互相投擲大量新鮮番茄慶祝的相片，嘲諷稱：「英國政府將番茄短缺問題歸咎脫歐，但西班牙可沒有這個問題。」

在此之前，科菲針對英國雞蛋荒曾表示，目前的雞蛋缺乏問題並非市場失靈造成，但這番辯解卻遭到全國農民聯盟會議與會人員的噓聲。

英國 脫歐 雞蛋

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