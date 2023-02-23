英國主導西歐最大網攻演習落幕 借鏡烏克蘭經驗

西歐最大規模網路戰實戰演訓近日在愛沙尼亞落幕；圖為網攻示意圖。（取材自pixabay）

由英國 主導的西歐最大規模網路戰實戰演訓近日在愛沙尼亞落幕，含烏克蘭 在內共計11個國家參與，並模擬俄羅斯在戰爭初期對烏克蘭進行網攻的部分戰術。

央廣報導，英國國防部 22日表示，這項名為「驚奇網路防衛2」（Defence Cyber Marvel 2, DCM2）的實戰演訓12至18日在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉行，以分成紅、藍兩組的競賽方式，驗證各國不同隊伍指認和應對網路攻擊的速度和效率，演練情境的複雜程度不等，涵蓋對資通訊網絡、電力供應網、金融系統、政府網站、工業控制系統、遠端遙控機器人的攻擊。資訊戰也是演訓項目之一。

英國國防部指出，這場由英國陸軍主辦的演訓共計有來自11個國家的34個隊伍參與；其中，來自非西歐地區的包括印度、迦納、肯亞、阿曼、日本、美國、烏克蘭。

許多國家的隊伍藉由從本國境內連線到控制中心位於塔林的虛擬演訓場參與DCM2。英國國防部指出，這有助納入更多國家參與。

DCM是年度演訓，參與者包括武裝部隊成員、官方機構、產業夥伴等。英國陸、海、空三軍今年總計動員近900人參加。

英國陸軍表示，此次演訓納入「足以致命」的網攻想定，是英國軍方追求網路戰能力現代化一大進展。