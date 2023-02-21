掀科幻動畫熱潮 日國寶漫畫家松本零士 85歲辭世

「銀河鐵道999」日本漫畫家松本零士因急性心臟衰竭逝世。（取材自推特）

以「宇宙戰艦大和號」、「銀河鐵道九九九」等作品聞名的日本 國寶級漫畫家松本零士，13日因心臟衰竭在東京辭世，享壽85歲。

中央社引述「日刊體育」報導，松本零士所屬的公司零時社的社長、他的長女松本紀子20日發表聲明寫道：「我想漫畫家松本零士已去星海旅遊了。他身為漫畫家，將自己的想法馳騁在描寫故事中，度過幸福的人生。松本常說：『在遠方時間之輪接上處，我們還會相會。』我們也相信他的話，期待再會的那一天。」

松本零士1938年1月25日生於福岡縣久留米市，六歲左右開始作畫，九歲與漫畫家手塚治蟲相遇，開始畫漫畫。15歲時投稿作品「蜜蜂的冒險」獲獎刊載於雜誌「漫畫少年」，就此作品在商業雜誌出道，實質以漫畫家出道是在1957年在雜誌「少女」刊載的「黑色花瓣」，後來持續在少女漫畫和青年漫畫雜誌執筆，包括「宇宙戰艦大和號」、「銀河鐵道九九九」、「千年女王」等作品相當暢銷。

1960年，松本零士轉向少年漫畫，用科幻手法繪製了「宇宙戰艦大和號」、「銀河鐵道九九九」、「千年女王」等一系列大型科幻漫畫，1970年代掀起了科幻SF動畫熱潮，有著世界級的文化影響力。

在創作漫畫的同時，松本零士還研究天文學、考古學、武器、戰爭史等方面，取得豐碩成果。

2019年11月他訪問義大利 時跌倒，返國休養。東映公司說，最近他身體狀況不好，因年事已高一直住院療養。