全球首見 美中逾60國簽軍事AI聲明 但沒法律效力

美中等60多個國家16日簽署行動呼籲，支持負責任使用軍事人工智能。（路透）

包括美國和中國等60多個國家，15、16日在荷蘭海牙舉行「軍事領域負責任使用人工智能」（REAI M）峰會，並簽署一項「行動呼籲」，支持負責任地使用軍事用途的人工智慧（AI）。

路透報導，這場攸關AI軍事用途、由荷蘭與南韓共同主辦的高峰會，是國際間首次召開軍事及AI研討會。會後達成「行動呼籲」（Call to Action）。

人權專家和學者指出，這項聲明不具法律約束力，也未能解決像是AI無人機、以及不需要人類就能殺人的「殺戮機器」（slaughterbots），或是AI可能升高軍事衝突風險等問題。然而，這項聲明仍是第一場國際軍事AI峰會的明確成果。

軍事人工智能峰會舉行期間，展示一架搭載有人工智能機械犬。（路透）

簽署各國在海牙召開的會議表示，他們致力於根據「國際法律義務、並以不破壞國際安全，穩定與問責性的方式」，來開發和使用軍事AI。

與會約2000名代表同意成立一個全球委員會，釐清在戰事中使用AI的方式並制定若干指引。俄羅斯 因侵略烏克蘭 未被邀與會，烏克蘭則未出席；以色列雖然出席會議，但並未簽署聲明。

美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins），提出一項美國負責任使用軍事AI的框架，並表示美方願與任何有興趣加入的國家接觸。中國代表在會上指出，各國應反對透過AI謀求絕對軍事優勢和霸權，強調應透過聯合國行事。

中國駐荷蘭大使館先前曾提及一份立場文件，表示中國強調需要避免AI的「戰略誤判」，並確保不會意外升級衝突。

這場會議召開之際，正值人們對AI的興趣因為OpenAI公司推出ChatGPT、以及烏克蘭在和俄羅斯的戰爭中，使用臉部辨識與AI輔助瞄準系統而達到歷史高點。