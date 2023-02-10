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義大利觀光古城12小時狂震40起 緊急停課

編譯中心／綜合9日電
義大利知名旅遊城市西恩納8日晚間到9日上午發生將近40起小規模地震，當地市長緊急宣布各級學校停課。（路透）
義大利知名旅遊城市西恩納8日晚間到9日上午發生將近40起小規模地震，當地市長緊急宣布各級學校停課。（路透）

土耳其6日規模7.8強震，死傷慘重。義大利托斯卡尼（Tuscan）大區知名觀光古城西恩那（Siena）8日晚間到9日上午，12小時發生近40起小規模地震，不少人被嚇得睡不著，當地市長也宣布博物館、中小學和大學9日關閉，目前未傳出災情。

義大利西恩那當地時間8日晚間9點51分發生規模3.5、震源深度僅8公里的極淺層地震，由於搖晃感受明顯，不少民眾被嚇得逃出建築，深怕土敘強震慘劇於當地上演。

據義大利國家地球物理與火山學研究中心（National Institute of Geophysics and Volcanology），在發生規模3.5地震後，西恩納截至9日上午9點10分發生將近40起小規模餘震。

西恩那市長德莫西（Luigi De Mossi）9日下令當地中小學和博物館關閉，大學也停課。所幸這一系列地震沒有人傷亡或大面積破壞的報告，只傳出當地有建物發現裂痕、部分山區有山體滑坡跡象。

西恩那以藝術遺產和賽馬節聞名，其舊城市中心獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產名錄。

地震 義大利 博物館

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