蕭茲：俄不會贏得戰爭 德國不參與援烏競賽

烏克蘭總統澤倫斯基9日訪問法國巴黎，與法國總統馬克宏及德國總理蕭茲（圖）會晤。（Getty Images）

德國 總理蕭茲 今天在國會演說中表示，俄羅斯入侵烏克蘭 已近一年，莫斯科不會贏得這場戰爭。蕭茲稱烏克蘭的未來在歐盟，並強調德國不會參與援烏競賽。

中央社引述法新社報導，蕭茲在國會演說中表示：「（俄羅斯總統）普亭將不會實現他的目標，不會在戰場上實現，也不會透過強施的和平協議實現。至少經過一年的戰爭後，這點是肯定的。」蕭茲說：「烏克蘭屬於歐洲，它的未來在歐盟手中。這個承諾是真實的。」

他又說，德國2022年已提供烏克蘭120億歐元（約128.7億美元）援助，並將在2023年繼續馳援。不過，蕭茲表示，德國不會參加援烏「競賽」。

他一再強調德國不會在沒有盟友支持，尤其是美國支持的情況下，單獨提供武器給烏克蘭。德國上月同意提供烏克蘭豹2主力戰車，不過是在美國也同意提供艾布蘭（M1 Abrams）坦克之後。

烏克蘭日前發布一段視頻片段，顯示俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。（視頻截圖）

另一方面，烏克蘭日前發布一段視頻片段，顯示俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。

來源：YouTube

該視頻6日在烏克蘭社群媒體上發布。衛報報導，一架烏克蘭無人機在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近拍下這起事件，來自瓦格納集團的四名士兵扛著一名同僚穿過一片廢墟，接著把他丟在穀倉旁邊。另一段視頻顯示三名男子隨後用鏟子反覆爆打他。

在巴赫穆特及其周遭地區作戰的烏克蘭士兵形容瓦格納集團如何一波波進攻。據報導，如果他們不往前進攻，就會被威脅處決，目前一堆屍體散落在前線。