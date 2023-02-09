我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

蕭茲：俄不會贏得戰爭 德國不參與援烏競賽

編譯中心／綜合8日電
烏克蘭總統澤倫斯基9日訪問法國巴黎，與法國總統馬克宏及德國總理蕭茲（圖）會晤。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基9日訪問法國巴黎，與法國總統馬克宏及德國總理蕭茲（圖）會晤。（Getty Images）

德國總理蕭茲今天在國會演說中表示，俄羅斯入侵烏克蘭已近一年，莫斯科不會贏得這場戰爭。蕭茲稱烏克蘭的未來在歐盟，並強調德國不會參與援烏競賽。

中央社引述法新社報導，蕭茲在國會演說中表示：「（俄羅斯總統）普亭將不會實現他的目標，不會在戰場上實現，也不會透過強施的和平協議實現。至少經過一年的戰爭後，這點是肯定的。」蕭茲說：「烏克蘭屬於歐洲，它的未來在歐盟手中。這個承諾是真實的。」

他又說，德國2022年已提供烏克蘭120億歐元（約128.7億美元）援助，並將在2023年繼續馳援。不過，蕭茲表示，德國不會參加援烏「競賽」。

他一再強調德國不會在沒有盟友支持，尤其是美國支持的情況下，單獨提供武器給烏克蘭。德國上月同意提供烏克蘭豹2主力戰車，不過是在美國也同意提供艾布蘭（M1 Abrams）坦克之後。

烏克蘭日前發布一段視頻片段，顯示俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮...
烏克蘭日前發布一段視頻片段，顯示俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。（視頻截圖）

另一方面，烏克蘭日前發布一段視頻片段，顯示俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的士兵將受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具猛打他。

來源：YouTube

該視頻6日在烏克蘭社群媒體上發布。衛報報導，一架烏克蘭無人機在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近拍下這起事件，來自瓦格納集團的四名士兵扛著一名同僚穿過一片廢墟，接著把他丟在穀倉旁邊。另一段視頻顯示三名男子隨後用鏟子反覆爆打他。

在巴赫穆特及其周遭地區作戰的烏克蘭士兵形容瓦格納集團如何一波波進攻。據報導，如果他們不往前進攻，就會被威脅處決，目前一堆屍體散落在前線。

烏克蘭 德國 蕭茲

上一則

鞏固接班？金正恩牽女兒在建軍節亮相

下一則

糗…宣傳片AI機器人答錯 Google股價蒸發千億

延伸閱讀

私刑處決？瓦格納傭兵鐵鏟暴打指揮官 烏無人機全錄下

私刑處決？瓦格納傭兵鐵鏟暴打指揮官 烏無人機全錄下
前英相強生爆普亭放話威脅 蕭茲：德國沒遇到這種事

前英相強生爆普亭放話威脅 蕭茲：德國沒遇到這種事
蕭茲：澤倫斯基同意 不用西方武器來攻擊俄領土

蕭茲：澤倫斯基同意 不用西方武器來攻擊俄領土
長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來

長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責