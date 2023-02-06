美擬在日設中程飛彈嚇阻北京 或選定九州

美國飛彈巡洋艦聖喬治角號2003年3月在地中海發射戰斧巡弋飛彈。（美聯社）

日本 「產經新聞」4日引述多名美日相關人士報導，美國政府計畫在包括日本列島在內的第一島鏈部署中程飛彈，正探詢日本政府意向，部署的飛彈可能是美方研發的極音速武器和「戰斧」巡弋飛彈。

前述相關人士表示，日本自衛隊與美軍進行事務層級協商時，美方就向日方探詢在日本部署中程飛彈的安排，時間可溯及距今三、四年前，亦即去年7月遇刺身亡的前日本首相安倍晉三執政尾聲，約在2019或2020年。

儘管1月在白宮 舉行的美日高峰會以及美日外交、國防首長「二加二」安全諮商會議中，均未談到此一議題，但日方今後將在同意其境內部署美軍中程飛彈的方向上，正式和美方進行協商。

部署地點雖尚未定案，日本政府相關人士透露，目前的構想是置於九州等地。至於其部署方式，包括來回印太地區的輪調做法在內，均列入研究。

由於美國與俄羅斯曾簽署中程核武條約，因此美國一度未保有射程500至5500公里的陸基中程飛彈。惟中國並非締約國，據信其現有的陸基中程飛彈已逾1250枚，造成大陸和美日間出現「飛彈差距」。

不過，該條約2019年8月即失效，不再受限的美軍推動中程飛彈研發工作。外界預料，射程達2700多公里的極音速飛彈將在2023年前部署，美軍陸戰隊則計畫在2026年前，擁有約100枚射程超過1600公里的陸基戰斧飛彈。

自衛隊也根據岸田文雄內閣去年12月決議的「國家安保戰略」等「安保三文件」，將在2025年度以後，先後部署日本自製的「一二式地對艦誘導彈」升級版，射程延長到1000公里以上，以及戰斧等飛彈。

安保三文件載明，日本今後將以建構和美國等國合作的「新平衡」為目標，在東亞改變包含中程飛彈在內的戰略平衡，嚇阻北京 動武。

值得注意的是，白宮發言人尚皮耶與五角大廈發言人辛赫1月才先後在接受記者提問時稱，美方「沒有」在日本部署中程飛彈的計畫。