智利數百森林大火 23死千人無家歸

智利當局表示，在夏季熱浪侵襲之際，國內出現數十起野火，導致至少13人喪命，燒毀1萬4000公頃土地。 （路透）

智利中南部熱浪酷暑下發生數百宗森林大火，造成至少23人喪生、979人受傷，超過1100人無家可歸。官員說，大火至少燒毀了800座房屋。

攝氏40度的高溫、乾旱，加上風向轉變，阿勞卡尼亞地區火勢失控，森林大火已燒毀逾470平方公里範圍，沿路的樹林、房屋大範圍著火焚燒。一架救援直升機上周五出動期間墜毀，機上兩人罹難。由於火勢不斷蔓延，當局宣布，緊急狀態 令由紐布萊、比歐比歐擴大至阿勞卡尼亞地區。

內政部長杜哈呼籲國際提供支援，鄰近的阿根廷、巴西、美國和西班牙等國，派出飛機和消防員等協助撲滅森林大火。總統柏瑞克到災區視察表示，有跡象顯示部分森林大火可能是人為造成。氣象部門預計，未來仍會持續炎熱，加上強風，不利撲救。

杜哈表示， 「已成為最易爆發火災的國家之一，這根本上是氣候變遷 的結果」。她表示，3年前還被視為極端程度的火災，年復一年變得更為常見。

與此相反，強風和暴風雪4日導致捷克數以千計家庭的供電中斷，斯洛伐克東西向主要公路因而關閉。

路透報導，因大雪導致事故造成約30輛車受困後，D1公路靠近塔特拉山的1處路段因而封閉了幾個小時，最高造成9萬戶停電。數十列火車班車亦已取消。

此外，歐洲阿爾卑斯山滑雪 勝地，近日因強風暴雪衍生最少17起雪崩，累計最少10人身亡，包括一名中國人。