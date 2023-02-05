有毒物…巴西退役航母遭擊沉 恐汙染海洋

巴西海軍3日擊沉了一艘退役航空母艦，儘管環保團體稱這艘航空母艦充滿有毒物質，可能會汙染海洋食物鏈。(路透)

巴西 海軍3日擊沉了一艘退役航空母艦，地點在巴西大西洋外海約350公里處，深度約5000公尺；儘管環保團體稱這艘航空母艦充滿有毒物質，可能會汙染海洋食物鏈。

中央社引述法新社報導，巴西海軍擊沉的這艘「聖保羅號」（Sao Paulo），船齡60年，此前巴西當局曾試著尋求願意接納這艘航艦的港口，但徒勞無功。

雖然國防官員表示，他們會在「最安全的水域」擊沉這艘航艦，環保人士仍抨擊這項決定，說這艘航艦含有數以噸計的石棉、重金屬和有毒物質，可能會滲入水中並汙染海洋食物鏈。

國際環保組織巴塞爾行動網（Basel Action Network）曾呼籲總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）立刻停止這項「危險」的計畫。魯拉上個月上任，誓言要扭轉極右派前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）任內激增的環境破壞情形。

巴西當局表示，故意擊沉這艘航艦，總比讓船艦自行沉沒來得好。

海軍主張，海軍是考量「航行和環境安全問題」，以及「減輕對公眾健康、漁業活動和生態系統的影響」，而選擇一處擊沉地點。