東南亞國協外長會議印尼登場 將持續與中國談判南海主權

為期2天的東南亞國協外長會議3日起於印尼雅加達舉行，4日大合照。（美聯社）

東南亞國協（ASEAN，簡稱東協）外長會議3日在印尼 雅加達登場，預計為期2天。除了緬甸 代表缺席，其他成員國達成共識，將針對南海主權爭議與中國進行最終討論，早日完成「南海行為準則」（COC）談判。

東協成員國中，與中國有南海主權糾紛的包括越南 、菲律賓、馬來西亞、印尼等四國。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）指出，印尼作為2023年東協地主國，預計舉行多場會談，協助確立南海行為準則，首場會談最快將於3月舉行。勒特諾說，所有與會國一致同意應盡快達成南海主權共識。

印尼對中國的立場原本相對中立，但去年12月30日起，中國海警船5901號持續在南海南端、印尼北邊經濟海域北納土納海（North Natuna Sea）活動，且中國政府聲稱該海域位於中國在南海以U型「九段線」畫設的領土範圍內，引發印尼政府出聲抗議，宣示對該海域的主權。

越南與中國的南海主權爭執則為時已久。過去10年間，中國在南沙群島7座人工島礁陸續闢建軍事基地，並且在西沙群島駐軍，一系列舉動引發越南不滿，公開表達對中國主權擴張的擔憂。

中國的東協盟友柬埔寨與寮國則表示，反對在主權爭議中使用過強硬的字眼。

東協目前10個正式成員國包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新家坡、泰國、越南。