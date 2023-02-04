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涉歧視同婚發言惹議 日相岸田秘書官恐去職

編譯中心／綜合3日電

日本首相祕書官荒井勝喜涉歧視同性婚姻發言惹議，連首相岸田文雄也難相挺。岸田4日批評荒井發言「荒謬至極」，表達有意進行人事異動的想法。

日本放送協會（NHK）報導，荒井昨天晚間受訪談到對同性婚姻看法時說，「看了也討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但如果日本允許同性婚姻法制化的話，就會有人選擇離開日本」。

荒井同日深夜以發言不適當為由撤回發言並致歉。

岸田4日上午在首相公邸受訪時說，岸田政府以推動一個可永續發展且相互認可多元性的「具包容性社會」作為目標，荒井完全背離政府方針的發言荒謬至極，「令人不得不嚴肅以對」。

面對記者詢問是否免除荒井祕書官職務，岸田說，「我是這樣理解，因為這是不得不讓人思考去留的發言，我會緊急考量具體因應作為」。

朝日新聞報導，荒井曾任經濟產業省總審議官及商務情報政策局長等職務，之後在岸田內閣2021年10月上路時擔任首相祕書官。

荒井的工作包括公關宣傳、岸田文膽及應對媒體等，擔任首相發言人角色。

岸田1日在眾議院預算委員會談到同婚法制化時曾說，「這是會改變日本社會的課題」，表達出審慎以對的態度。

除了荒井外，岸田政府總務大臣前政務官杉田水脈，也曾因「男女平等絕無實現可能」、「歧視女性並不存在」、「LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）沒有生產性」等失言，在2022年12月遭撤換。

日本 歧視 岸田文雄

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