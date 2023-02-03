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世界最大監獄 薩爾瓦多打造「巨型監獄」關4萬囚號稱有進無出

編譯羅方妤／即時報導
薩爾瓦多政府在偏遠的中部特柯魯卡市農業區打造一座巨型監獄，可容納4萬名囚犯，可望成為世界最大規模監獄。（路透）
薩爾瓦多政府在偏遠的中部特柯魯卡市農業區打造一座巨型監獄，可容納4萬名囚犯，可望成為世界最大規模監獄。（路透）

英國太陽報報導，數十年來為幫派犯罪所苦的中美洲國家薩爾瓦多1日公布照片，稱他們新蓋好一座「巨無霸」且「無法逃脫」的監獄，可容納4萬名囚犯。這座監獄名為「恐怖主義遏制中心」（Terrorism Containment Center），位於偏遠的中部特柯魯卡市（Tecoluca）農業區，占地約166公頃，可望成為世界最大規模監獄。目前金氏世界紀錄世界最大監獄保持者是土耳其伊斯坦堡的西里維里監獄區（Silivri Penitentiaries Campus）。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，囚犯一旦被關進這座監獄，就不再能接觸到「娼妓、電玩、手機和電腦等電子產品」。這座監獄部署了600名軍人和250名警察日夜看守，配有突擊步槍的監獄官員會在內部看管囚犯「讓他們不可能逃脫」。政府表示，電子設備將屏蔽手機訊號，防止來自監獄的任何通訊。

薩爾瓦多司法部副部長魯納（Osiris Luna）表示，關押在這間監獄內的囚犯必須工作「以補償他們所作所為對社會造成的損害」，「所有造成薩爾瓦多民眾悲傷和痛苦的恐怖分子必須在最嚴厲的制度下服刑」。

不過，薩爾瓦多當局尚未說明何時將近6萬3000名嫌犯轉移到這座高科技監獄。

薩爾瓦多政府一日提供照片顯示，總統布格磊（右二）也在官員的陪同下參觀新蓋好的監獄...
薩爾瓦多政府一日提供照片顯示，總統布格磊（右二）也在官員的陪同下參觀新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」。（路透）
薩爾瓦多政府1月31日公布照片展示新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」內部，有許多員...
薩爾瓦多政府1月31日公布照片展示新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」內部，有許多員警在現場似是演練狀況應對。（歐新社）

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