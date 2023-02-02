伊朗情侶自由塔前共舞 被控「公開賣淫」判10年

伊朗女子哈吉吉（右）與未婚夫阿瑪迪（左）在伊朗德黑蘭自由紀念塔前浪漫共舞影片去年11月在網路竄紅，不久後2人就遭逮捕。（視頻截圖）

社運人士指出，伊朗 一對年輕情侶因在首都德黑蘭地標自由紀念塔前浪漫共舞，1月31日雙雙被法院判處10多年的有期徒刑。

中央社引述法新社報導，伊朗女子哈吉吉（Astiyazh Haghighi）與未婚夫阿瑪迪（Amir Mohammad Ahmadi）在象徵「反抗政權」的德黑蘭自由塔浪漫共舞的影片，去年11月在網路竄紅，不久後，年紀都20歲出頭的這對情侶就遭到逮捕。

Iranian bloggers and partners Astiaj Haghighi (21) and Amir-Mohammad Ahmadi (22) have been sentenced to 10.5 years in jail, each, and banned from leaving Iran or using social media for two years because of publishing a video of their dance at Tehran's Azadi (Liberty) Square. pic.twitter.com/pgSVZRe3p9 — Iran International English (@IranIntl_En) 2023年1月30日

來源：推特

哈吉吉和阿瑪迪是伊朗廣受歡迎的網紅，在社群 平台Instagram擁有近200萬粉絲。然而，哈吉吉在片中沒有戴頭巾已經是藐視伊朗對女性的嚴格規範，女性公開跳舞也是於法不容，更遑論是與男性共舞。

總部在美國的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，德黑蘭的法庭分別判處兩人10年6個月的有期徒刑，罪名包括「鼓勵墮落和公開賣淫」、「從事以破壞國安為目的的聚會」及「宣傳反政府」，並禁止他們使用網路或出境長達兩年。

人權行動者新聞通訊社引述消息來源說，這對情侶的家屬表示，庭審期間他們被剝奪聘請律師的權利，保釋兩人的請求也遭駁回。

去年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察 逮捕羈押後死亡，掀起伊朗多年來最大規模的民間起義「頭巾示威」，自此之後，伊朗有關當局便大舉鎮壓各種形式的異議聲浪。

近期示威規模漸減，民眾改以其他方法表達不滿，包括有德黑蘭女性不戴頭巾外出。一名約30歲的女子向「華爾街日報」表示，已習慣不戴頭巾走在德黑蘭街頭。她說：「看到這法律如何被用作壓迫女性，這意味對我來說不再具法律價值。我不會說我不害怕，但我至少能做的就是反對這制度，通過不遮住頭髮以示與他人團結。」