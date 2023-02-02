我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

伊朗情侶自由塔前共舞 被控「公開賣淫」判10年

編譯中心／綜合1日電
伊朗女子哈吉吉（右）與未婚夫阿瑪迪（左）在伊朗德黑蘭自由紀念塔前浪漫共舞影片去年11月在網路竄紅，不久後2人就遭逮捕。（視頻截圖）
伊朗女子哈吉吉（右）與未婚夫阿瑪迪（左）在伊朗德黑蘭自由紀念塔前浪漫共舞影片去年11月在網路竄紅，不久後2人就遭逮捕。（視頻截圖）

社運人士指出，伊朗一對年輕情侶因在首都德黑蘭地標自由紀念塔前浪漫共舞，1月31日雙雙被法院判處10多年的有期徒刑。

中央社引述法新社報導，伊朗女子哈吉吉（Astiyazh Haghighi）與未婚夫阿瑪迪（Amir Mohammad Ahmadi）在象徵「反抗政權」的德黑蘭自由塔浪漫共舞的影片，去年11月在網路竄紅，不久後，年紀都20歲出頭的這對情侶就遭到逮捕。

來源：推特

哈吉吉和阿瑪迪是伊朗廣受歡迎的網紅，在社群平台Instagram擁有近200萬粉絲。然而，哈吉吉在片中沒有戴頭巾已經是藐視伊朗對女性的嚴格規範，女性公開跳舞也是於法不容，更遑論是與男性共舞。

總部在美國的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，德黑蘭的法庭分別判處兩人10年6個月的有期徒刑，罪名包括「鼓勵墮落和公開賣淫」、「從事以破壞國安為目的的聚會」及「宣傳反政府」，並禁止他們使用網路或出境長達兩年。

人權行動者新聞通訊社引述消息來源說，這對情侶的家屬表示，庭審期間他們被剝奪聘請律師的權利，保釋兩人的請求也遭駁回。

去年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕羈押後死亡，掀起伊朗多年來最大規模的民間起義「頭巾示威」，自此之後，伊朗有關當局便大舉鎮壓各種形式的異議聲浪。

近期示威規模漸減，民眾改以其他方法表達不滿，包括有德黑蘭女性不戴頭巾外出。一名約30歲的女子向「華爾街日報」表示，已習慣不戴頭巾走在德黑蘭街頭。她說：「看到這法律如何被用作壓迫女性，這意味對我來說不再具法律價值。我不會說我不害怕，但我至少能做的就是反對這制度，通過不遮住頭髮以示與他人團結。」

伊朗 社群 警察

上一則

澳洲輻射膠囊遺失6天尋回 只罰708元 總理斥荒唐

下一則

美俄關係急凍至冰點 互控未遵守武器裁減條約

延伸閱讀

技宸輸出兩台平板到伊朗 傷台灣形象罰50萬

技宸輸出兩台平板到伊朗 傷台灣形象罰50萬
伊朗軍工廠傳巨響 當局稱阻截無人機攻擊

伊朗軍工廠傳巨響 當局稱阻截無人機攻擊
伊朗西北部發生5.9地震 至少2死逾百人傷

伊朗西北部發生5.9地震 至少2死逾百人傷
圖刺殺伊朗裔美國作家 分屬3國3殺手被起訴

圖刺殺伊朗裔美國作家 分屬3國3殺手被起訴

熱門新聞

印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51
凱特在最新民調中成為美國人最喜愛的英皇室成員。（美聯社）

抱怨愈多愈有反效果？哈利、梅根美國人氣不及凱特

2023-01-31 08:54
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%