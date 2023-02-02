澳洲輻射膠囊遺失6天尋回 只罰708元 總理斥荒唐

圖為澳洲事故管理小組成員協尋遺失的放射性膠囊。 （路透）

澳洲 當局1日表示，在沿著1400公里公路搜尋6天後，已找到上周在澳洲西部遺失、一枚裝有放射性物質的微型膠囊；西澳當局表示，緊急救援單位做到了真實版的「大海撈針」。

BBC報導，這枚微型膠囊中含有銫137，是一種可能致命的高放射性物質。這顆膠囊是用來測量鐵礦石密度儀器的一部分。這個儀器1月12日從礦業巨擘力拓公司（Rio Tinto Ltd）位在西澳州偏遠金伯利地區的古戴德利礦場啟程，一路運至伯斯郊區一處設施，1月25日開箱檢查時才發現膠囊遺失。這趟運輸路程長達1400公里，想找回有如「大海撈針」。

CNN報導，在膠囊遺失的6天後，搜尋人員在偏遠的公路上用儀器掃描，在西澳內陸（Outback）路邊找到了這枚膠囊。官員表示，膠囊顯然是從卡車上掉下來，遺落在路邊，但不太可能對該地區造成汙染。

路透報導，西澳州政府緊急事務廳長道森（Stephen Dawson）在記者會中表示，軍方正對這顆膠囊進行驗證，將於明天送到西澳州首府伯斯的安全設施。力拓是將運輸工作委託給專門的包裝及運輸商處理，已於1月27日針對這起出包事件公開道歉。

此外，這顆膠囊尋獲之後，當局將檢討不當處理放射性物質只處1000澳元（約708美元）的罰則，連總理都說這「低得荒唐」。

澳洲裝有放射性物質的膠囊於運輸過程中遺失，現行罰則針對不當處理放射性物質只處約1000澳元，總理艾班尼斯（後中）說這「低得荒唐」。（取材自臉書）

根據1975年以來的州法，不當處理放射性物質的罰金為1000澳元，犯行每持續一天就多罰50澳元。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在西澳州首府伯斯告訴媒體說，罰款「數字低得荒唐，但我懷疑金額低得如此荒唐，是因為人們不認為這類物品有遺失的可能」。

西澳州政府衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson）告訴媒體，州政府正在研究修改相關法律，以提高類似事件罰則並且索求行政成本。