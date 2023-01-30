奧斯丁將訪南韓、菲律賓 磋商反制北京、平壤

美國國防部長奧斯丁 自本月30日至2月2日將先後訪問南韓 及菲律賓，分別與有同盟關係的韓菲防長會晤。南韓以及日本媒體報導，美韓菲將針對核飛彈技術進步的北韓、以及在南海等印太地區動作頻頻的中國，進一步深化國防合作，並磋商區域情勢。

五角大廈表示，奧斯丁的專機預定30日飛抵南韓平澤市駐韓美軍烏山空軍基地，31日和南韓總統尹錫悅以及國防部長李鐘燮晤談。除了確認將強化美韓同盟，鑑於平壤持續研發核飛彈，預料三人還將確認藉由美國「核保護傘」在內的戰力，以「延伸性嚇阻」，嚇阻北韓對美國盟邦南韓的攻擊。

奧斯丁上次訪韓是2021年12月，出席第53屆美韓定期的「安全諮商會議」。

另外，奧斯丁預定2月2日會晤菲律賓防長加維斯、外交部長馬納羅和總統馬可仕。由於中菲存在南海主權爭端，擔憂北京影響力擴大的美國拜登政府，急於加強與去年6月上台的馬可仕政府關係。美國副總統賀錦麗去年11月亦曾訪菲。

據南韓媒體報導，中國兩架軍機26日上午飛入南韓主張的防空識別區西南部，韓方為此出動F-15K戰鬥機，而中韓在該空域的防識區重疊。韓聯社報導認為，美國國防部同日宣布奧斯丁出訪韓菲行程，這是中方在奧斯丁訪韓前夕「刷存在感」。

此外，北約 （NATO）組織祕書長史托騰柏格29日也抵首爾訪問，和南韓外長朴振、防長李鐘燮會談。南韓總統辦公室此前提到，總統尹錫悅將與他會面。

史托騰柏格30日將轉往日本，預定會晤首相岸田文雄等日本高官。他在啟程前接受韓聯社專訪時表明，為遏止中國的軍事專斷等全球威脅，北約有必要與南韓加強合作。這次是他暌違六年訪韓，也是其祕書長任內第三度。

史托騰柏格在韓聯社今天刊出的訪問中表示：「亞洲和印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）發生的事，關係到歐洲和北約，反之亦然。」

尹錫悅與岸田文雄去年以觀察員身分參加北約領袖峰會，是兩國首位參加北約峰會的領導人。中國國營媒體曾就韓日參加北約峰會提出警告，並批評北約在亞洲擴大夥伴關係。北韓則表示，北約涉足亞太地區，會把肆虐歐洲的衝突也帶進來。