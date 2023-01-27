聯合國：南北韓無人機越界 均違反「停戰協定」

南韓總統尹錫悅日前就北韓無人機進犯領空發表聲明，南韓軍人透過電視關注軍情。（美聯社）

聯合國 軍司令部26日表示，經確認，朝鮮無人機上月26日越界侵犯韓國領空的行為和韓方派遣無人機北上加以反制的軍事行動均違反「停戰協定」。

韓聯社報導，聯合國軍司令部軍事停戰委員會當天發布特別調查小組進行的上述調查結果。聯合國軍司令部表示，經確認，多架朝鮮無人機越界侵犯韓國領空的行為違反「停戰協定」。韓軍針對朝鮮無人機開展的直接應對作戰符合停戰交戰規則，也不違反「停戰協定」，但派無人機北上越過軍事分界線予以反制的軍事行動則有違協定。

聯合國軍司令部重申，為了避免韓半島緊張局勢導致偶發性沖突或故意制造沖突，以及維系韓半島敵對行為的中止狀態，遵守「停戰協定」不可或缺。為此，聯合國軍司令部將繼續與韓國對口機構保持緊密合作。

朝鮮5架無人機上月26日越界南下，作為報復，韓方也派3架無人機北上越過軍事分界線展開偵察活動。之後，聯合國軍司令部組建特別調查小組著手調查相關情況並得出了上述結論。

韓國政府曾發表立場稱，韓方對朝派無人機是針對朝鮮犯界行使自衛權的行為。國防部 上月9日在例行記者會上也表示，韓方本著對等原則，出於自衛目的針對朝方挑釁行為做出正當應對。這種自衛權是「聯合國憲章」規定的合法權利。「聯合國憲章」作為上位法優於「停戰協定」規定，因此前者不能受制於後者。