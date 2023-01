未落實維護生物多樣性 歐盟提告6會員國

歐盟 執委會26日向歐盟法院提告義大利 、希臘、葡萄牙、拉脫維亞、愛爾蘭和保加利亞6個會員國,指控他們未落實建立機制以防治外來入侵物種、維護生物多樣性。入侵種每年造成歐盟120億歐元(約130億美元)的經濟損失。

歐盟執委會(European Commission)表示,前述6國違反歐盟規定會員國須在期限內向執委會提出有效行動方案,防止並排除外來入侵種(Invasive Alien Species),因此向歐盟法院(Court of Justice of the European Union)提告。

其中希臘和保加利亞未能在2018年1月期限前建立對外來入侵種的監視機制,希臘也未能針對刻意引進入侵種的行為提出官方防範措施,其他國家的行動方案則仍有缺失未能改進。

歐盟的環境政策和法規向來領先國際,而維護生物多樣性是今年歐盟在環保領域強調的工作重點之一。

執委會指出,入侵種是造成歐盟和全球性生物多樣性損害的5大元凶之一。這些外來的具侵略性動植物,對歐洲本土生物形成重大威脅,估計每年為歐洲帶來120億歐元(約新台幣3951億元)的經濟損失。

例如2005年意外引進歐洲的亞洲黃蜂(Asian hornet)大量捕食本土蜜蜂,影響植物授粉。淡海櫛水母(American comb jelly)入侵黑海後,造成至少26種經濟性魚類存活量遽減。它們甚至可能破壞基礎建設,例如阻塞水道,或者引發過敏 ,影響人類健康。

歐盟的外來入侵種法規自2015年生效,其中列出「歐盟關切」等級的88個入侵種,例如同樣名列台灣10大入侵種之一的布袋蓮(water hyacinth)等。全體歐盟會員國對這些入侵種必須採取偵測、迅速消滅、防止擴散等因應行動。

歐洲目前有超過1萬2000個外來物種,其中10-15%具有入侵性,對於歐盟「綠色新政」(Green Deal)中的保存生物多樣性目標構成重大挑戰。

歐盟法院對於違反歐盟規定的會員國,可處以罰款或判決限期改善。